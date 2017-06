GALERII: Jalgpallurid madistasid tiitlikaitsjaga viigile

Kuigi Saaremaa jalgpallimeeskond mängis taas vähemusse jäädes eelmiste Saarte mängude võitja Guernseyga 1:1 viiki, saadu alagrupis siiski neljas koht. Sellele vaatamata süstis turniir meestesse ja treenerisse eneseusku.

Gotlandil kaitsjana rassinud FC Kuressaare peatreeneri kohusetäitja Sander Viira oli küll väsinud, kuid märkis: “Need mängud näitasid, et me oleme peagi võimelised sellel turniiril medalitele mängima.”

Saaremaa koondise treener Jan Važinski sõnul on kahju, et turniirilt tulemust ei saanud, sest meeskond näitas korralikku mängutaset. “Meie oskused ja tase lubavad juba mängida kui võrdne-võrdsega nende mängude parimatega. Guernsey on poolfinaalis, kus ta on ka kindlasti favoriit,” märkis ta.

Guernsey asus kohtumist juhtima küll juba 13. minutil, kuid kaks minutit hiljem Mario Stern viigistas. “Väga tugeva vastasega väärt viik,” lausus Jan Važinski. “Nende treener ütles pärast mängu, et teie meeskond oli parem. Meil oli väravavõimalusi palju rohkem ja kuigi 65. minutil jäime pärast Mario Pruuli viimase lootuse viga vähemusse oli Mario Sternil kaks korda üks-üks olukord väravavahiga, aga kahjuks ei löönud ta ära.”

Fotod Raul Vinni

Jan Važinski hinnangul mängis meeskond võistkondlikult ja vasturünnakud olid ideaalsed, sest ees oli alati kolm mängijat. “Füüsiline vorm, mida poisid näitasid olid super. Selline tunne oli nagu meil oleks olnud kolme päeva jooksul alles esimene mäng.”

Važinski sõnul minnakse viimasele kohamängule plaaniga lõpetada turniir hea tujuga, aga kindlasti saavad võimaluse mängida need, kes seni ei ole veel väljakule saanud või on vähe mänginud.

Kuna samal ajal võitis teises alagrupimängus Ahvenamaa Shetlandi 2:1 kogusid nad Guernseyga võrdselt 5 punkti, kuid parem väravate vahe annab paremuse inglastele. Kolmas oli Shetland 3 ja neljas Saaremaa 2 punktiga.