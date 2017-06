Inspektor Kubjas tõi kaks pronksmedalit

Vahetult enne jaanipühi võistlesid Viljandimaal omavahel päästeameti parimad ohutusjärelevalves ning saarlane Margo Kubjas pälvis kaks kolmandat kohta.

Jaanipühade eel moodustasid kõikide päästekeskuste inspektorid seitse võistkonda ja omavahel võeti mõõtu kaheksal alal, mis Lääne päästekeskuse juhi Ivar Kaldasauna sõnul pani proovile võistlejate loovuse ja tehnilise taibu. Kaldasauna sõnul võivad Lääne-Eesti inimesed magada kõige rahulikumalt, sest nende ohutuse nimel töötavad parimad ohutusjärelevalve inspektorid.

Võisteldi nii meeskondlikult kui ka individuaalselt. Saaremaa tuleohutuse juhtiv­inspektor Margo Kubjas tõi koju kolmanda koha nii individuaalselt kui ka tiimitöös osaledes.

Võistkondlikku osa alustati üldise ja erialase teadmiste testiga, misjärel pandi end proovile tuleohutuspaigaldiste tundmises, kemikaaliohutuses, aga ka suhtlemises nii klientide kui ka meediaga. Lisaks tuli võistlejatel läbida takistusrada, mis imiteeris inspektori töös võimalikke ettetulevaid olukordi. Viimaks tuli etteantud materjalide põhjal tuvastada tulekahju tekkepõhjus ning demonstreerida oma sõidu- ja esmaabioskusi.

Võistkondliku pronksi võitis meeskond koosseisus Saaremaa juhtivinspektor Margo Kubjas, Piret Sarapuu Läänemaalt ning Alari Tõnissoo ja Karmo Näkk Pärnumaalt. “Midagi rasket otseselt ei olnud, aga erinevate tuleohutuspaigaldiste õigusalased faktid panid enamikku kukalt kratsima,” rääkis Margo Kubjas. “Esialgu kergena tundunud seiklusraja läbimine lõi aga adrenaliini korralikult lakke ning osutus füüsiliselt üsna väljakutsuvaks.”

Kubjas lisas, et kaks aastat on võistlus olnud Lääne keskuse põhine, kuid seekord otsustati mastaape laiendada ning osalejaid oli üle Eesti. “Mõnus ettevõtmine igal juhul, sai pingutada ja vanu kolleege näha. Peab vaikselt hakkama järgmiseks aastaks treenima, et kui mitte paremat kohta saavutada, siis vähemalt vana ära kaitsta,” lausus Kubjas.