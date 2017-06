Jaanus Kiil 60: Ettevõtja, spordimees ja omavalitsustegelane

Eile sai kuuekümneseks Kärlal tegutseva Est-Agar AS-i tootmis- ja tegevdirektor Jaanus Kiil. Mees, kes on endale nime teinud ka kergejõustiklase ja korvpallurina, samuti omavalitsustegelasena.

Ühisgümnaasiumi vilistlane (57. lend) on pärast Tallinna polütehnilise instituudi mehaanikateaduskonna lõpetamist töötanud Saare Kaluri Nasva mehaanikatsehhis, olnud selle asejuhataja ja juhataja, erastamise järel Nasva Metalli juhataja.

2001. aastal sai Jaanus Kiilist Kärlal asuva furtsellaariatööstuse Est-Agar juht. “See oli selline loomulik käik. Saare Kalur oli Nasva Metalli omanik. 2000. aasta lõpus müüs Saare Kalur metalliettevõtte uutele omanikele. Kuna ka Est-Agar oli Saare Kaluri omandis, siis kutsuti mind seda firmat juhtima. Eelmise aasta lõpus vahetusid ka Est-Agari omanikud. Praegu läheb meil normaalselt. Püüame tasapisi turgu laiendada,” on juubilar optimistlik.

Ainulaadne toodang



Est-Agar AS on maailmas ainuke ettevõte, kes toodab punavetikast Furtcellaria lumbricalisest unikaalset tekstuuri andvat lisaainet furtsellaraani. Saaremaa firma turustab oma toodangut ka Venemaale ja Ukrainasse.

“Meie toodang on selline, et selle eksportimist ei saa piirata. Mujal seda ju ei toodeta. Kui president Putin selle sisseveo keelustab, siis tähendab see Venemaal kommivabrikute ja kondiitritööstuse lõppu,” märgib Kiil.

Keskkooli päevil tegeles Jaanus Kiil treener Jaan Rooda juhendamisel aktiivselt kergejõustikuga. Andeka sportlase ja usina treenijana õnnestus tal noorteklassis võita mitu Eesti meistritiitlit. N. Liidu meistrivõistlustel aastal 1975 jäi saarlane napilt esikolmikust välja. Neljas koht üleliidulises konkurentsis on igatahes hea saavutus. “Kui TPI-sse läksin, jäi sport tahaplaanile,” sõnas juubilar.

Kõrgkooli lõpetamise järel kodusaarele naasnud, liitus Jaanus Kiil Saare Kaluri korvpallimeeskonnaga. Korvpall on pakkunud talle meeldivaid emotsioone. Nii nagu spordis ikka, on ta tunda saanud võidurõõmu, aga vahel on tulnud taluda ka kaotusekibedust.

Vaba aega napib



Taasiseseisvumise algusaastatel valiti Jaanus Kiil Kuressaare linnavolikokku. “See oli teguderohke aeg. Kuressaare mererand tehti korda. See oli suur töö. Vanemad inimesed mäletavad, milline roostik seal varem vohas. Kerkisid spaad. Mul on hea meel, et sain selles protsessis osaleda,” kinnitab Kiil.

Vaba aega napib juubilaril praegugi. Poja ja tütre isa, nelja lapselapse vanaisa on ette võtnud oma Kuressaares asuva lapsepõlvekodu renoveerimise.