Kultuurse torumehena tuntud Sven Aavik võttis kätte ja tuhnis välja Kärla kandi legendid ja lood ning pani need ühte näidendisse, mille kohalik näiteseltskond sel suvel rahvale ette mängib.

“Tõllust Tänakuni välja,” andis “Kodukandilugude” autor ja lavastaja Sven Aavik aimu, mida tema kodutalu ehk Kogula küla Viimiku talu õuel näha saab. Hiljaaegu pensionile jäänud Aavik kogus nimelt kohalikust raamatukogust ja mujaltki kokku kõiksugu fakte ja muistendeid ning memuaare. Lõpuks tuli neid nii palju, et näidendist tuli osa välja jätta. Sellest hoolimata kestab kolme vaatusega lavastus koos pausidega umbes neli tundi.

Puust ja punaseks



Näitemängu keskpunkt on Viimiku talu õuel seisev seitsme tahuga kivist tuulik. Nimelt hargneb lugu seitsmes ümberkaudses külas. Juttu tuleb muu hulgas mitmetest väega kividest, allikatest, mõisatest, leivast, pea kaotanud Suurest Tõllust jne.

Et külade lugusid pajatada, ei ole Kesk-Eestist pärit Aavik talvest saati otsinud ainult legende ja lugusid, vaid meisterdanud ja muretsenud ka kõiksugu rekvisiite. Nii on puust ja punaseks ette tehtud, millest parajasti pajatatakse. “Kui räägime Hallikivist, siis on see kivi mul olemas ja allikas tuleb ka,” demonstreeris Aavik tema koduhoovist leitavat.

Kärla näiteseltskonnaga on Aavik varemgi kokku puutunud. Nii oli tal kirjutades juba silme ees, kes millist rolli võiks mängida. “Üks tädi ütles, et ta tahab ka, muidu meest ei luba. Nii sai kaksteist kokku ja tantsijad tulevad ka appi,” märkis ta.

Aavik nentis, et ega ta otseselt ennast lavastajaks pea, aga samamoodi ei ole ka Kärla näiteseltsi liikmed otseselt näitlejad. “Oleme selles mõttes kõik võrdsed. Tahame teha midagi ja aitame üksteist,” lisas Aavik, sõnades, et proovide käigus on tekkinud väga mõnus meeskonnatunne.

Asjaarmastajad



Kärla rahvamaja juhataja Virge Varilepp ütles, et praeguseks on Kärla näiteseltskond tegutsenud juba kolm-neli aastat. Trupi endisel juhil Jaanika Rikkol tulid aga ette teised asjatoimetused ja nii läks vaja uut lavastajat, kes aitaks asjaarmastajate edevust maandada. “Kui sügisel Sveni poole pöördusin, oli mul isegi paar teksti kaasas, aga ta rääkis siis, mis tal ammu meeles mõlkunud, ja nii kirjutaski ise sellise toreda loo valmis, meie Kärla kandi legende osavalt sisse põimides,” rääkis Varilepp.

“Kodukandilood”



Mängivad Jüri Tõru (vanaisa), Laide Pugi või Eha Adamson (vanaema), Lisandra Roos (Liisi), Mikk Nahkur (Mikk) ja Joonas Mägi (Sergei) ning Helgi Altmets ja Lija Klein (naabritädid).

Ülejäänud seltskond täidab Virge Varilepa sõnul läbi lavastuse mitmesuguseid rolle. Lugu aitavad pajatada rahvatantsurühma Tõmba Jüri tantsijad. Heli eest hoolitseb Urmas Rämmal.

Peaproov-etendus on plaanitud 9. juulile ning kaks etendust 23. juulile ja 6. augustile.

Ühes etendusega on Viimiku talu õuel ka väike laat.