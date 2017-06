Mustjala valla Pahapilli küla elanikud on mures Varese sadama arendaja Harry Raudvere plaani pärast püstitada sadamasse võimas tuulegeneraator.

Eile ennelõunal oli Mustjala vallamajas kavas Varese sadama detailplaneeringu avalik arutelu, kuhu saabusid ka sadama naabruses asuva Pahapilli küla elanikud.

“Tahame saada arendaja Harry Raudvere vastuseid, mis plaanid tal Varese sadamaga täpselt on ja miks tal nii suurt ja võimsat, 2,5-megavatist tuulegeneraatorit tarvis on,” ütles enne eilset arutelu Pahapilli külavanem Krista Saarna. “Päris mitu elamut asub kavandatavale tuulikule liiga lähedal – lähemal kui 300 meetrit.”

Kui Pahapilli elanikest osalesid eilsel arutelul peale Saarna veel Tiit Vimberg ja Grete Karvak, siis Varese sadama arendaja Harry Raudvere kohale ei ilmunud ega saatnud kokkusaamisele enda asemel ka kedagi teist. Vallavalitsust esindas kokkusaamisel vaid maanõunik Ilmar Pungar, kes pidi tõdema, et teab vaid seda, mis on detailplaneeringus kirjas, täpsemaid vastuseid peaksid külaelanikud küsima arendajalt.

Ehkki Pungar luges detailplaneeringu dokumendi kuulajatele ette, jäi Tiit Vimbergi sõnul talle seadusesätete rägastikus selgusetuks, millised oleksid Varese sadama teised funktsioonid peale kalasadama ja missugune on arendaja lõplik eesmärk.

“Praegu näeb meie külakogukond, et arendaja põhiline eesmärk on püstitada sadamasse elektrituulik,” tõdes Vimberg. “Me ei mõista aga, miks on sadamasse, inimeste elamute lähedusse vaja nii võimsat, 2,5-megavatist tuulikut?”

Vimberg tõi võrdluseks Virtsu sadama lähedal kõrguvad tuulikud, mille võimsus on tema andmeil 2,3 megavatti ja kõrgus koos rootoriga 125 meetrit.

“Kas tõesti ei näe keskkonnaamet ja vallavalitsus siin mingit probleemi ja võimalikke mõjusid?” imestas Vimberg. Tema sõnul oleks naiivne arvata, et nii võimas tuulik ei põhjusta erilist mürareostust, rääkimata visuaalsest reostusest.

“Sadama kordategemist me loomulikult pooldame, aga tuulikut nii oma kodude lähedal mitte,” lausus Grete Karvak.

Kuna Harry Raudveret ega tema esindajat kokkusaamisel polnud, jäi külaelanikel saamata vastus küsimusele, kuidas arendaja tagab selle, et Varese sadamat tulevikus aktiivselt kasutama hakatakse, kui lähedal asub süvasadam.

Pahapilli esindajate sõnul ei saa nad praegu kindlad olla ka selles, et ehitustööde ajal ei hakka raskeveokid sadamasse sõitma läbi küla.

“Kas meie ümbruskonna harrastuskalurid pääsevad oma paatidega edaspidi sadamasse?” muretses Karvak. “Vahepeal lasi Raudvere ju sadama väravad sulgeda.”

Tiit Vimberg luges planeeringust välja, et kütusekäitlemispunkt on plaanis rajada kõrvalkinnistu piirist kõigest meetri kaugusele, ja juhtis sellele Ilmar Pungari tähelepanu.

“Kui tõesti nii on, tuleb see teistmoodi planeerida,” nõustus Ilmar Pungar.

27. jaanuaril võttis Mustjala vallavolikogu vastu otsuse Pahapilli küla Varese sadama detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise mittealgatamise kohta.

KOMMENTAAR

Harry Raudvere, Varese sadama arendaja:

Miks ma detailplaneeringu avalikule arutelule ei tulnud? Kas see oli tõesti täna (eile – toim.)? Mul oli kalendris kirjas, et homme, kolmapäeval. Teadsin raudselt, et see on homme.

Pahapilli külarahvas võib ju arvata, mida tahab, ega siis külarahvas ela teiste inimeste elu. Mille peale see külarahvas leilis ei ole? Nad on kõige peale leilis. Praegu kestab kaks kohtuasja, arvavad, et kui sadama muuli süvendada või seal ehitada, siis see segab kõiki ümberkaudseid inimesi, võtab nende koerte karva lahti, nende une ära.

Neil on alati midagi viga. Nad ei tee ise mitte midagi, ainult istuvad ja vinguvad. See on selle küla raudne trend.

Mina ei saa külaelanike kartusi ära võtta. Väikesed lapsed arvavad ka, et koll elab kapis, mida ma teha saan. Kui inimesed ei ole kaasaegse eluga kursis, ei ole mina mingi õpetaja, kes selgitab neile, et tegelikult on asjad teistmoodi. Kuidas ma saan neile selgeks teha, et see tuulegeneraator ei põhjusta vähimatki probleemi külaelanikele? Kui tuult ei ole, siis tuulegeneraator seisab, ja kui on kõva tuul, on Varese rannas selline mühin ja mürin, pole tuulegeneraatori häält sugugi kosta.

Mul on väga palju kogemusi tuulegeneraatorite planeeringutega. See on ikka nii, et alguses on kõik vastu, aga kui neile raha pakkuda, siis tuulegeneraatori müra muutub muusikaks.

Kas see investeering, et sadam korda ja ilusaks saab, ei ole siis külarahva jaoks tõesti boonus?