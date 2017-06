Loomakasvatajad panid oma tapamaja rajamiseks seljad kokku

Muhu loomakasvatajad asusid läinud nädalal ametlikult koos tegutsema, et saarele saaks juba lähemas tulevikus rajatud päris oma tapamaja.

Muhu saarele kohaliku tapamaja rajamisest on viimasel ajal aina jõulisemalt kõneldud – loomakasvatajaid on Muhus omajagu ning liha ka väärindatakse ja turustatakse seal üha rohkem kohapeal. Alles selle kuu algul avas Muhu südames Liival uksed lihaäri ja restoran Tuul. Ent see on ainult üks selge märk sellest, et loomakasvatajaid saarel jagub.

Läinud nädala kolmapäeval asutati Kuressaares notar Marika Leisi juures Muhu Liha Tulundusühistu. Selle asutajad ja liikmed on kohalikud loomakasvatajad.

Võtaks ka jahiulukeid



Keskkonnaameti Lääne regiooni projektikoordinaator ja MTÜ Tähvena Sepikoda juhatuse liige Annely Esko tõdes, et ühistuks koondumise peamine põhjus on paremate võimaluste loomine oma toodangu väärindamiseks ja turustamiseks.

“On ju Muhu ja Saaremaa karjamaadel kasvanud veiste ja lammaste liha väga hea kvaliteediga,” märkis Esko. Lisaks on kohalikul tasandil tekkinud mitmeid häid ettevõtmisi, kus kohalikku liha on võimalik müüa ja osta. “Liival avati just lihapood ning tulevikus plaanitakse tegeleda ka kuumtöötlusega,” selgitas Annely Esko.

Tema kinnitusel annaks väiketapamaja võimaluse kohapeal kasvanud loomi ka kohapeal toiduks tarvitada, ilma et neid peaks mööda saart edasi-tagasi või sootuks mandrile vedama.

Tapamaja on hädasti vaja

“Ühistu eesmärk on rajada Liivale väiketapamaja, mis pakuks teenust peale liikmete ka teistele soovijatele,” kinnitas Esko, kelle sõnul on ühistu planeeritavad teenused veiste ja lammaste tapateenus, tükeldamine ja pakkimine.

Planeeritav väiketapamaja oleks tema kinnitusel võimeline vastu võtma ka jahiulukeid. “Ühistu laiem eesmärk on toetada oma tegevuses Muhu valla ettevõtlust ja aidata kaasa säästvale arengule,” lisas Esko.

Ühistu tegevus toetab muu hulgas Eesti regionaalset arengut ja piirkondlikku ettevõtlust. Ühtlasi loob see saare majanduskeskkonnale soodsaid arengutingimusi.

Muhusse tapamaja rajamise vajadusest hakati rohkem rääkima läinud aasta lõpul, kui Liival korraldati asja vastu huvi tundjatele spetsiaalne kohtumine. Sinna olid oodatud nii kohalikud loomakasvatajad kui ka niisama huvilised. Kuigi alul arvati, et kohale tuleb ehk 10–15 inimest, oli huvilisi koguni üle 40.

Annely Esko tõdes pärast mainitud kohtumist, et Liivale tuldi kohale isegi Abrukalt. “Seega on probleem ilmselgelt olemas,” märkis ta, lisades, et põhiline mure on eelkõige ikkagi kohalikel lamba- ja veisekasvatajatel. “See on selgesti näha, et meie piirkonnas on hädasti oma tapamaja vaja,” sõnas ta.