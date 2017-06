Lühidalt Saarte mängudelt

Priit Aavik finaali ei ujunud

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel oli ujujal Priit Aavikul kavas kaks distantsi ja kummaski ta seekord finaali ei saanud. 100 m liblikat si ta 57,98-ga 9. ja 50 m rinnuliujumises 30,78-ga 6. koha.

Kert Kilumets ja Priit Suluste jõudsid 16 parema hulka

Gotlandil toimuvate Saarte mängude tenniseturniiri 1/16 finaalis kohtub Kert Kilumets Michael Watkinsiga Jerseylt ja Priit Suluste vastaseks on James Taylor Gibraltarilt.

64 hulgas oli Kert Kilumets mänguvaba, Priit Suluste võitis Michael Foulkesi Isle of Wightilt 6:3, 6:1, Rauno Gull võitis Ryan Chinni Isle of Manilt 6:4, 6:2. 32 parema hulgas võitis Kert Kilumets Marc Chinni Isle of Manilt 6:3, 6:0. Priit Suluste võitis Jeremy Crossi Jerseylt 6:3, 6:4. Rauno Gull oli seisul 3:6, 1:3 sunnitud Bermuda mehe David Thomase vastu vigastuse tõttu katkestama.

Golfarid paremate hulka ei mängi

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel alustasid võistlemist golfarid, kelle paremad tulemused jäävad avapäeval turniiritabeli teise poolde.

Golfi võistkonnavõistluses on Saaremaa (Karl Aru, Ahti Niitsoo, Kaupo Pastak, Jüri Tiitus) 260 löögiga 12. kohal. Individuaalarvestuses on 32. Karl Aru 83, 49. Kaupo Pastak 88, 52. Jüri Tiitus 89 ja 70. Ahti Niitsoo 109 löögiga.

Naiskond (Ingrid Hinn, Edith Raja, Triin Marleen Ustal) on 638 löögiga seitsmendal kohal. Individuaalarvestuses on 27. Triin Marleen Ustal 98, 29. Ingrid Hinn 103, 30. Edith Raja 118 löögiga.