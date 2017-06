VIDEOD JA GALERII: Kergejõustikus jätkus medalisadu

Saarte mängude kolmandal päeval võitsid Saaremaa koondise kergejõustiklased kolm medalit, neist kaks kuldset

Linda Treiel kuulitõukes kindel võitja

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel oli naiste kuulitõukes kuldmedali võitnud Linda Treieli ülekaal mäekõrgune, sest lähim konkurent kaotas pea kahe ja poole meetriga.

Linda Treiel sai parimal katsel kirja 13.35. Talle järgnesid Western Isles Eve Carrington 10.99, Linn Gustafsson Ahvenamaalt 10.96 ja Teele Treiel 10.57-ga.

“Kuulitõuge oli Gotlandil minu kõige olulisem võistlus ja seepärast olen võiduga rahul,” tunnistas Linda Treiel. “Edu oli küll suur, aga ka teised tüdrukud olid tublid ja tegid isiklikke rekordeid. Kuigi kaksikvõit oleks olnud hea, siis Teele tegi ka väga hea võistluse, kuna tema eesmärk oli tõugata 10.50 ja seega ta ületas ennast.”

Linda Treieli sõnul on Gotlandil suurepärane võistlus ja hea atmosfäär ning ta on rahul, et siia võistlema tuli. Kavas on tal veel kettaheide, kust võib medalilisa oodata.

Saarte mängud on Linda Treielile erilised ka seetõtu, et esmakordselt on ta nii pikalt eemal on pea aastasest lapsest, kes Saaremaal vanavanemate hoole all. „Uus kogemus,” naeris ta.

Genro Paas jätkas medalikursil

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel sai juba kaks kulda võitnud Genro Paas järjekordse medali, kui oli kolmas kettaheites, jättes neljandaks Herkki Leemeti.

Kodupubliku rõõmuks oli võidumees kohalik legend Erik Larsson, kelle kettakaar kaldus 48.07 kaugusele. Järgnesid Connor Laverty Ynys Monilt 45.17, Genro Paas 42.69 ja Herkki Leemet 42.49-ga.

“Ma ei teadnud kogu võistluse vältel, et oleme Herkkiga kolmas ja neljas, sest arvasin, et oleme neljas ja viies,” rääkis Saarte mängudelt oma 13. medali võitnud Genro Paas. “Muidugi on pisut kahju ka, sest Herkki oleks seda pronksmedalit kindlasti väärinud. Samas on kolmeteistkümnes võidetud medal midagi sellist, milleni Saaremaal keegi ei ole jõudnud.”

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel tõi Saaremaale viienda kuldmedali tõkkejooksja Rauno Liitmäe, kes oli kiireim 110 m tõkkejooksus.

Rauno Liitmäe läbis võistlusmaa 15,63-ga, teine oli Jersey mees Peter Irving 15,82 ja kolmas Ynys Moni esindaja Gethin Hughes 16,53-ga.

“Ega ta nüüd tehniliselt teab, mis hea jooks ei olnud, aga Saarte mängude osas sai töö tehtud,” rääkis Rauno Liitmäe, lisades, et aeg ei olnud siin üldse tähtis, sest jooks toimus võidule. “Tugev vastutuul oli ka, aga ise olen viimasel ajal vigastustega võidelnud ja sellepärast on hea meel, et sain üldse Gotlandile tulla.”

Rauno Liitmäel on veel plaanis joosta 400 m, aga kõik sõltub sellest, millises seisukorras on tema jalg. “Üle rapsima ei hakka ja kõik selgub lõplikult võistluspäeval,” märkis ta.