Eesti oma Woodstock startis Kuressaarest

Muhu tulevikumuusikafestivali Juu Jääb avakontsert toimus ka tänavu Kuressaares Arensburgi hotelli päikeseterrassil. Kohas, mis festivali andunud fännidele ammuilma tuttav.

Just sinna on viimastel aastatel saanud sammud seada vaid mõni päev enne festivali põhiprogrammi algust Muhus. Nii ka sel teisipäeval. Avakontsert oli sedavõrd sümboolsem, et tänavu juunis tähistab Arensburg oma uue hoone ja ka päikeseterrassi avamise 10. sünnipäeva. Pea sama pikk traditsioon on ka Juu Jääbi avakontserdi korraldamisel päikeseterrassi laval.

“Juu Jääb on Eesti oma Woodstock!” Kes seda väidab? Sedaviisi arvab Villu Veski ellukutsutud tulevikumuusikafestivalist MTV teletäht ja lauljatar China Moses, kes on samuti Juu Jääbil üles astunud.

Juu Jääb jätkub Muhus – ja kestab nädala lõpuni – juba sel neljapäeval. Ka sealsed kontserdipaigad on Juu Jääbi sõpradele tuttavad – Muhu muusikatalu, Pädaste mõis ja Muhu Katariina kirik.

Eile õhtul tegi Juu Jääb ühe kontserdiga aga väikse sutsaka ka Tartus Eesti Rahva Muuseumis.