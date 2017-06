Haigla jagab tasuta mööblit

Kuressaare haigla annab tasuta ära uue vastu väljavahetatud mööblit.

Saadaval on kasutatud öökappe, riiuleid, sektsioonide kapikesi, erinevaid toole. “Seda kasutusest äravõetud mööblit on aja jooksul kogunenud üksjagu, aga kahju oleks prügilasse ka viia – ehk läheb kellelgi tarvis,” ütles haigla majandusosakonna üldperenaine Aira Lepp.



Lootuses, et mööblile tahtjaid leidub, pani haigla lehte kuulutuse. Lepa sõnul huvilisi on. “Mööbli transportimine tuleb kliendil endal korraldada,” lausus Lepp.