JUHTKIRI: Appi nõrgematele – sulistele sõpradele

Ole sa suur või väike, inimene, lind või loom – hätta sattudes on hea, kui leidub keegi, kes aitab.

Et inimene inimesele abikäe ulatab, on enesestmõistetav. Juhtub aga, et inimene peab appi tõttama ka looma- või linnuriigi esindajatele.

See, kui päästjaid kutsutakse puu otsa roninud kassi maapinnale tooma või jäässe külmunud luike lahti päästma, võib nii mõndagi kahejalgset pahandada. Et mille peale ometi ressursse raisatakse.

Kui inimeste silme all satub eluohtlikku olukorda aga looma- või linnupere – ema koos pisipoegadega –, ei arva neist pealtnägijatest naljalt keegi, et hädalised võiks pigem saatuse hooleks jätta. Ikka püütakse appi tõtata ning kui see endal ei õnnestu, siis kutsutakse kohale teadjamad ja oskajamad.

Nii paluti elukutseliste päästjate abi üleeile, et Kuressaares kanalisatsioonikaevu kukkunud udusulis pardipojad taas maa peale tuua ja ohutumasse kohta toimetada.

Sellised päästeoperatsioonid tekitavad paljudes meist heldimust. Ja veendumuse, et igaüks meist saab midagi ära teha selleks, et maailm oleks helgem ja sõbralikum paik.