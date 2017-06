Kergejõustikus kolmekümnes medal ja suur üllatus (GALERII)

Kergejõustikustaadionilt ei lahkutud ka kolmapäeval medalita. Mõlemad olid omamoodi märgilised.

Teele Treiel tõi peresse kolmekümnenda medali

Urmas, Virge, Linda ja Teele Treiel on nüüd Saarte mängudelt võitnud kokku 30 medalit. Viimasena sai sellega hakkama Teele, kes võitis Gotlandil kõrgushüppes hõbemedali.

Naiste kõrgushüppe võitis Amelia-Jayne Jennings-McLaughlin Ynys Monilt 1.70-ga, sama tulemusega jäi teiseks Teele Treiel ja kolmas oli Aijah Lewis Kaimani saartelt 1.66-ga. Kuna Treieli konkurent ületas 1.70 esimesel katsel ja saarlanna kolmandal katsel viiakse kirkaim medal Ynys Monile.

“Tulemusega olen väga rahul, sest see on kolm sentimeetrit vähem, kui minu isiklik rekord ja sama tulemus, mille hüppasin Jerseyl,” rääkis Teele Treiel. “See oli ka eesmärgiks ja seepärast olen ka rahul. Mul oli kolmanda katsega võimalik kuld võita, üritasin end kokku võtta, aga ei tulnud välja. Kurbmagus on ka see, et 1.70 ületasin väga suure varuga.”

Naiste vasaraheites sai Kadri Pulk 33.53-ga kuuenda koha.

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel meeste odaviskes pronksmedali võitnud Sander Suurhansule oli tulemus meeldivaks üllatuseks, sest viimastel aastatel vigastusega võideldes pole tulemused enam varasemale tasemele küündinud.

Meeste odaviske võitis Alexander Pascal Kaimani saartelt 73.39-ga, teine oli Joe Harris Isle of Manilt 68.57-ga, kolmas Sander Suurhans 66.29-ga ja neljas Jako Lindrop 63.94-ga.

“Olen meeldivalt üllatunud,” tunnistas Sander Suurhans. “Viimaste aastate jooksul ei ole ma peaaegu, et võistelnud ja nii kaugele ma pole enam kuus aastat heitnud. Olen sügisest saati trenni teinud, väikeste vigastustega võidelnud, kuid käsi on ikkagi vastu pidanud.”

Sander Suurhansu sõnul on tema odaviskepagas olnud viimastel aastatel väga väike ja ta pole enne Saarte mänge ka ammu võistelnud. Trennis oli ta seni visanud oda alla 60 meetri, hoides samal ajal kätt võimaliku vigastuse eest.

Samas tõdes Suurhans, et võitja oli seekord omaette klassist ja tema võitmiseks oleks pidanud nelja meetriga isiklikku parandama.

Meeste 5000 m distantsil tegi poolmaratoniks lahtijooksu Mairo Mändla, kes sai ajaga 16.10,10 11. koha.