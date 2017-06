Kukekate hooaeg on alanud

Saarlased on sotsiaalmeediasse postitanud pilte oma esimesest tänavusest kukeseenesaagist.

Liina Kilter korjas oma esimesed sellesuvised kukeseened sel esmaspäeval, 26. juunil – kokku ligi 800 grammi kukekaid.

“Keskmisest suurema seenearmastuse tõttu olen juba paar nädalat oma salakohtades piilumas käinud,” ütles Kilter, lisades, et esimesed pisikesed seenemütsikesed ilmusid nähtavale juba nädal tagasi.

“Eelmisel aastal sain esimese saagi umbes samal ajal, 30. juunil, ja umbes sama suure koguse,” lausus seeneline.

“Tavaliselt olen oma esimesed saanud sellisest metsast, kus on rohtu ja suuremaid puid niiskust hoidmas,” rääkis Kilter. “Sel aastal olid esimesed aga hoopis samblasemal pinnasel päikese käes.”

Liina Kilter on usin korilane. “Eelmisel seenehooajal lausa elasin metsas, kokku tõin välja ligi 150 liitrit seeni, mis kõik said endale ja sõpradele sisse söödetud või sisse tehtud,” lausus ta.

Kilteri hinnangul on seni olnud kukeseente kasvuks soodsad ilmad. “Kui sellised ilmad jätkuvad, et tuleb ka vihma, siis on lootust heale seenesuvele,” prognoosis ta. “Eelmine aasta oli liiga kuiv ja saak algul kesine. Oma salakoha kohta ma muidugi öelda ei saa – seal on iga ilmaga seeni. Oma seenekohas nägin viimaseid kukekaid eelmise aasta detsembris.”

Ka Silja Vipre leidis oma esimesed kukekad esmaspäeval Kärla kandist. “Käisin koera jooksutamas, aga võtsin ämbri igaks juhuks metsa kaasa,” lausus ta.

“Kogu selles kandis – Üru, Kärla ja Pidula – on häid kukeseenekohti,” rääkis Vipre. “Eks need seened ole praegu veel väikesed, aga ilmaprognoosi vaadates usun, et järgmine nädal tasub juba kindlasti seenele minna.”

Korjatud kukekad paneb Vipre sügavkülma. “Talvevarudeks,” sõnas ta. “Kukeseentest saab teha kõike – suppidest pirukateni. Mu enda retsept on seened roseepipra- ja küüslaugumarinaadis.”

Eilseks olid kukeseened jõudnud müügile ka Kuressaare turule. Tõsi, leti taga seisva müüja ees oli vaid üks väike plastikkarp pisikesi kollaseid seeni. “Neid on veel nii vähe,” põhjendas müüja, öeldes karbitäie seente hinnaks 10 eurot.