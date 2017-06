Kuressaare tervisepargis asuv välikäimla tekitab inimestes pahameelt. Nimelt on kemmergut pea võimatu kasutada, sest selles valitsev olukord on äärmiselt ebameeldiv.

Jooksuraja äärde jääva rohelise majakese puhtuse eest ei hoolitse keegi ja räpakatest külastajatest on nii mõndagi ebameeldivat prill-lauale jäänud. Olukorra muudab veelgi pingelisemaks see, et äsjaavatud seikluspark toob kohale palju turiste ja kohalikke, kes paratamatult soovivad ka käimlat kasutada.

Seikluspargi töötaja Kadi Pirni sõnul küsitakse käimla kohta tihti ja neil tuleb külastajad just sellesama majakese juurde juhatada. Poisid pidavat häda kemmergu lähedal asuvates põõsastes ära lahendama.

Pirn lisas, et peagi saab seikluspark ka oma käimla. Tervisepargi haldaja, Kuressaare Spordibaaside majandusjuhi Kalev Küti sõnul käivad käimla puhastajad paar korda kuus. “Tegu on avaliku käimlaga ja paratamatult tehakse seal lollusi,” nentis Kütt ja lisas, et otsest lahendust ta olukorrale ei näe.

Teele Tilts