Lühidalt Saarte Mängudelt (FOTOD)

Tennisistid mängisid veerandfinaale

Gotlandil toimuvate Saarte mängude tennise üksikmängu veerandfinaalis võitis Priit Suluste Filip Engströmi Gotlandilt 1:6, 6:2, 1:0 (11) ja kohtub nüüd poolfinaalis esimese paigutusega Patrick Ogieriga Guernseylt, kes võitis Kert Kilumetsa 6:4, 6:4.

Paarismängus võitsid Kert Kilumets – Priit Suluste 1/16 finaalis Isle of Mani paari Buxton – Chinn 6:3, 6:0 ja kohtuvad nüüd veerandfinaalis paariga Butler – Jordan-Whitter Bermudalt.

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel asus võistlustulle laskja Nemo Tabur, kes võitis harjutuses ringmärk ja ilmuv hõbemedali.

Võitis Fredrik Stenström Gotlandilt 565 silmaga. Nemo Tabur sai teisena kirja 564 ja Pedro Portella Salord Menorcalt 543 silma. “Minu tulemus oli muidu väga kehva,” tõdes Nemo Tabur.

Korvpallurid said vastaseks Kaimani saared

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel võitis Saaremaa varahommikul mängitud veerandfinaalis 89:52 Isle of Wighti ja kohtub neljapäeval poolfinaalis Kaimani saarte meeskonnaga.

Vollenaistel algasid tõsisemad mängud

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel võitis Saaremaa naiskond alagrupi viimases mängus samuti kõik vastased alistanud Hitra 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).

“Oli esimene tõsine tööpäev,” tunnistas treener Ene Kask. “Saime vastase serviga serviga eemale suruda ja see tõi ka edu. Poolfinaali vastasel Ahvenamaal on pikad ja noored tüdrukud ning lihtsaid mänge meil enam pole.

Saaremaa meeskond oli mänguvaba ja kohtub neljapäeval poolfinaalis Fääri saartega.

Alver Kivi