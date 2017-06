MUHU UUDISSED: Meite Muhu Mant 2017 ja muud asja koa

Ikka terit neh. Juu nie pühade piad oo nüid ää paigatud ja paras aeg oo argibese eluga eetsi minna. Ehkkid neh, selle nädali sihes kuuleb võeraste ja iseomade suust koa rohkem kut muedeu ühte tulisema uhked muhulaste ütlemist – Juu Jääb. Ja sie annab aimu, et tüötegu kõrvast oo taris ikka selle suure muusikavestivali pial koa ää köia.



Aga riede, kolmekümnendal, oo Hellamoa külakeskuses jälle üks koolitamise päe – “Muhu vana maja päev”. Õhta kellu viiest akkab pihta ja kahessaks, arvatse, et soab õhtale. Ja selle aaga oo kohe tüki moad igapüks targemaks soan. Jututiemad oo koa kole uhked. Vabaõhu muuseumi rahvas tieb juttu argielust ähk “peldikust ja pesuviest” ja teene tiema oo kivisaad üle moa ja lõpetuseks arborist Heiki Hanso riagib suurdest puudest, mis majade ümber kasuvad.

Ennassid tuleks kirja koa panna enne. Kirjuta soab aadressi piale hellamaakylakeskus@hot.ee või siis kohe otseti Tiinale elista – 51 63 773. Ja kui kellegid majale oo siened ja mardikad kahu tein, siis neljabe õhta ja riede omingu soab omale üksiti tellida koa nõustaja, kis kojo tuleb, kahud üle voatab, ää indab ja annab tarka nõu koa. Neh, et juba üksiti Muhus ollasse, siis Muhu soare pial soab sedaaegu nõustamist paljast nõustamise inna iest. Ranspordiraha juure ep küsita. Omast soovist piaks tiada andma siis aadressi piale aune.mark@evm.ee.

Ja laupa oo Muhus jälle laadapäe. Sedakorda siis sie kõege vägevam ja parama kaubaga Muhu laat – Meite Muhu Mant. Ja ää pietse Koguvas, muuseumi moade pial. Neh, sie ju ammuks tiada, et sie õige muhumaine kaup ikka sie mandikord oo. Sest paramad nodi ep soa omale kuskilt mõjalt mitte. Ja nüid juba poar voastad oo nõukest laata kohe pietud, kus sie kõege param värk puhas müükis oo. Kis tahab viel kampaliseks akata, siis olge munuksed ja elistage

54 511 291 või soatke lekriga kiri tegevus@muhumuuseum.ee.

Laat akkab pihta kellu kümnest ja arvata oo, et kestab ikka vähemaste kellu kaheni. Soaremaa lõõtsamängijad tegevad muusikad koa ja kellu kahestteistmest tansib Rapla tansirühm Kuukiir.

Ja esimene juuli oo sie päe koa, mise aaks piaks ää soatma omad laalud, mis oo Muhu Mõlk 2017 võistlusele laanis soata. Nõnna et paergu oo just tagumine aeg viel miele tuleta rahvale. Et kis oo äkist pühade aegas järje piale soan ja mõne uhke uie laulu valmis tein, siis neh, kole kena oleks seda viiendal augustil Koguvas kuulda soaja.

Olge siis ikka munuksed!