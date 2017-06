Orissaare Eliitkomando võistlusel eelviimane

Teisipäeval algas taas kaks päeva kestev jaht Eesti parima päästekomando tiitlile ja eelviimasele kohale platseerus Orissaare komando.



Võistlus oli üles ehitatud võimalikult reaalsete situatsioonide lahendamisele, kus päästjad said näidata oma oskusi erinevates elulistes olukordades.

Kokku osales võistlusel 15 päästekomandot, nende seas ka Orissaare komando, keda esindasid Argo Labo, Riivo Humal, Tõnis Põlluäär, Tõnu Tuhkanen ja Toomas Saar. Orissaare päästjad saavutasid üldarvestuses 14. koha.

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles, et mehed osalesid võistlusel esimest korda ja oma töösse suhtuti täie tõsidusega, nii et ülesanded said sooritatud eeskujulikult “Oma tööd tehti siiski täpselt ja põhjalikult, kuid kui stopper tiksub, asetub rõhk spordile,” rääkis Lindmäe.

Margus Lindmäe lisas, et pärissündmusel see-eest stopperit ei ole, kogu tegutsemine on suunatud võimalikult parima abi pakkumisele. Olgugi et võistlustelt oleks tahtnud paremat kohta, mingit põrumise meeleolu siiski tunda ei ole, märkis ta. Lindmäe sõnul võetakse kõikidest ülesannetest õppust ja järgmisel aastal minnakse uuesti võistlustulle juba täiendatud kogemusega.

Sama kinnitas ka võistlusel osalenud Tõnis Põlluäär, kes nentis, et sooritus küll ebaõnnestus, aga tiim osales siiski esimest korda ja käis kogemusi hankimas. “Aga kogemus oli huvitav ja ehk järgmisel aastal läheb paremini. Meeskond on positiivse suhtumisega ja plaan on ikka uuesti minna,” lausus Põlluäär.