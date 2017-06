Keset Kuressaare kesklinna liiklust kanalisatsiooniauku pudenenud pardipoegadele tõttasid appi ka pesuehtsad päästjad, kes ei pidanud paljuks, pea ees, udusulis õnnetukestele järele sukelduda.



Pardipere südasuvisele jalutuskäigule Kuressaare kesklinnas pealesattunud Ulvi Vainumets läkitas fotojäädvustused toimunust Saarte Häälele. Tema sõnul kõndis pardiemme teisipäeval koos 11 pojaga keset linna peatänavat. Olukord tundus ohtliku ettevõtmisena, mistõttu jalutasid nad pojaga pardiperele järele, et nood auto alla ei jääks.

“Arvasime, et nad soovivad üle tee minna ja jäime aitama, autod jäid seisma ja üks juht tuli ka appi. Kuid pardiema oli segaduses ja kõndis edasi-tagasi autoteel, vahepeal jõi poriloigust,” kirjeldas naine. “Siis Küti äri ees juhtuski, et kaks pojakest kukkusid kanalisatsiooniauku.”

Et linnupoegi olnuks pea võimatu ise kaevust kätte saada, tuli helistada numbril 112. Seniks tegelesid pardiperele appi tõtanud inimesed ülejäänud linnupoegadega. Naise kinnitusel oli päästekeskus väga sõbralik ja muret võeti tõsiselt.

“Päästjate töö oli professionaalne ja kiire. Pojad olid maa-aluse toru kaudu edasi liikunud ja avada tuli kolm kanalisatsioonikaant – kolmanda alt saadi pojad kätte.”

Ta märkis, et päästjad püüdsid koos pealtvaatajatega ka emaparti kinni püüda, kuid see ei õnnestunud.

“Pardiema oli ärritunud, lendas ringi ning isegi jälgis tükk aega Küti äri katuselt,” kirjeldas Vainumets. “Aga päästjad rääkisid ka keskkonna-inimestega ning nemad kinnitasid poegade häälte järgi, et elu neil ohus pole ehk nad olid piisavalt vanad, et hakkama saada.”

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais sõnas, et teisipäeval veidi enne südapäeva kutsuti päästjad appi Tallinna tänavale, päästemajast napi mõnesaja meetri kaugusele bussijaama taha.

Kais lisas, et pardipojad viidi kesklinnast vee äärde, kuid kahjuks ei olnud võimalik tabada pardiema, et too koos oma lapsukestega ohutusse paika toimetada.

Kais tõdes, et loomade ja lindude hädast väljaaitamist tuleb päästjatel ikka ette. Seda juhtub rohkem just kevadel ja suvel, kui “uued ilmakodanikud” on saabunud või kui vanematel loomadel on pereloomise aeg.

“Rohkem on neid sündmusi, kus kiisud on mingil põhjusel liiga kõrgele puu otsa roninud,” märkis Kristi Kais.