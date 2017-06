PILTUUDIS: Good Mood Food avas hoovikohviku

Kuressaares Tolli tänava alguses roosipõõsaste vahel avatud Good Mood Foodi kohvik meelitab kundesid tervisliku menüüga. Kohviku omanik Kati Mäekallas ütles, et lühikese tegutsemisperioodi jooksul on kõige populaarsemaks osutunud hommikusöögid, aga hästi läheb peale ka muu menüü.

“Pakume täpselt selliseid toite, nagu me ise sööme,” kinnitas Mäekallas. Pakutakse külluses puu- ja köögivilju ning kõike, mis tervislik ja hea. Mäekallas lisas, et kuna koht on alles värske ja uus, toimub pidev areng ning kindlasti tahetakse peagi laiendada näiteks kookide ja muude küpsetiste valikut.

“Meil on väga looma- ja lapsesõbralik koht,” märkis kohviku perenaine, kelle sõnul on hoovikohvikusse oodatud ka lemmikloomad ja väikesed ilmakodanikud.

Hommikusöögi lõpetanud Virgo Veldi, Linda Reeder ja Merlit Veldi tõdesid, et söök oli tõeliselt nauditav ja päeva alguseks korralik kehakinnitus. “Puder oli näiteks küll piimavaba ja tehtud pealtnäha harilikest koostisosadest, aga tulemuseks oli tõeliselt maitsev kausitäis,” kiitis Merlit Veldi.