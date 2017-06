Saarlased medalitabelis väga kõrgel kohal

Saaremaa koondis on kaks päeva enne Gotlandil toimuvate Saarte mängude lõppu medalitabelis kõrgel kuuendal kohal. See on vast läbi aegade üks edukamaid medaliseise.

Saarlastel oli kolmapäevaõhtuse seisuga üheksa kuldmedalit, kolm hõbedat ja neli pronksi. Sellega edestatakse näiteks Wighti saart ja Ahvenamaad, kes suure delegatsiooniga ja tavaliselt ka hea medalisaagiga. 16 senivõidetud medalit on näiteks sama palju kui 2011 aast Wighti saarel toimunud mängudel Saaremaa koondis kokku võitis. Eelmistel mängudel Jerseyl võideti kokku 20 medalit. Seega ületatakse suure tõenäosusega ka see number.

Medalitabelit juhib Mani saar 22 kulla, 23 hõbeda ja 17 pronksiga. Teine on Fääri saarte koondis, kolmas Guernsey, neljas Jersey ja viies Gotland.

Esiviisik on oma medalid paljuski teeninud ujulas, kus rohkelt alasid ja seega ka medalikomplekte jagatakse palju.