Kuigi Kuressaare haiglas on võimalik sünnimärke kontrollida nahaarsti juures ja teledermatoskoopia abil, kasutatakse seda võimalust üsna vähe.



“Dermtest on tasuline,” põhjendas haigla ravijuht Marje Nelis. Tema sõnul pöörduvad arsti poole erinevas vanuses inimesed, kellele teeb muret sünnimärgi suurus, värv või kuju muutus. “Aasta algusest on avastatud mitmeid melanoomi esmasjuhtumeid,” märkis Nelis. Seoses puhkustega võib järjekord nahaarsti vastuvõtule olla tavalisest pikem.