Triigi Filharmoonia teise hooaja avab Randalu

Reedel, 30. juunil kell 20 avab Triigi Filharmoonia teise hooaja avab pianist Kristjan Randalu soolokontsert. “Tema puhul ei tea kunagi, mis täpselt juhtuma hakkab ja see on võluv, meile meeldib see väga,” kommenteeris Triigi Filharmoonia üks eestvedajaid Hannaliisa Uusma Kristjan Randalu eelseisvat kontserti.

Kristjan Randalu on üks aktiivsemaid ja laiema haardega eesti jazzmuusikuid maailmas. Ühena vähestest eesti muusikutest esineb ta järjepidevalt ka Aasias,

Afrikas ja Lähis-Idas. Tänu mitmekülgsele loomingulisele tegevusele on Randal

u esindanud Eestit maailma mainekatel jazzifestivalidel ja olulisematel kontserdilavadel, olles hinnatud nii jazzi- kui ka klassikalise muusika interpreedi ja heliloojana. Ajakiri Jazz Times kirjeldab tema muusikat kui “tundmatut ja eksootilist maad”.

Juunikuu viimaseks päevaks saabub kontsertklaver Triigi Filharmooniasse üle mere Hiiumaalt Kärdla muusikakoolist.

Intervjuus rõõmustas Randalu, et Triigi Filharmoonia on toonud väikese sadama kultuurimaastikule.

Triigi Filharmoonia teine hooaeg saab hoo sisse Sinu soolokavaga. Milline on Sinu enda side Saaremaaga?

Eks mul on selline tüüpiline eesti turisti side, satun sinna enamasti suvisel ajal ja enamasti seoses mingi muusikalise plaaniga. Samas on Saaremaal ka sõpru, kellele saab mõnikord külla mindud.

Millise kavaga oled Triigi Filharmoonias üles astumas?

Plaanin kogu õhtu esitada enda kirjutatud muusikat. Kontserdi esimeses pooles kõlab minu uuem muusika nime all „Between Three Plagues“ ehk „Kolme katku vahel“. Teises pooles mängin oma veidi vanemat muusikat.

Sinu sooloõhtuks jõuab klaver Triigi Filharmooniasse üle mere Hiiumaalt. Kui tavapärane on Sinu praktikas see, et klaver saabub esinemispaika nõnda kaugelt.

Kilomeetreid nii palju polegi. Olin mõni nädal tagasi Sõru Jazzil, kus oli täpselt see sama klaver kohal, nii et klaver on mulle Hiiumaalt juba ammu tuttav. Seda, et klaver tuleb kuskilt mujalt kohale, ikka juhtub. Tihtipeale on need väga tänuväärsed esinemisolukorrad, kuna need pillid, mis rändavad, on ka enamasti head pillid.

Kristjan Randalu sooloõhtu avab Triigi Filharmoonia teise hooaja reedel, 30. juunil algusega kell 20.