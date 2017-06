ÜLESKUTSE: Muuseum otsib taastatavale kindluse tuulikule komplekti veskikive

AS Altia Eesti ja Saaremaa muuseum kavatsevad Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks taastada Kuressaare kindluse läänebastionil (endine Veski bastion) seal kunagi asunud pukktuuliku.



Tuuliku taastamine aitaks tänapäeva inimestele selgitada ja näidata kindlust kui mitte ainult sõjalist objekti, vaid ka tavapärast elukeskkonda, kus õlg-õla kõrval elas hulk inimesi, kes igapäevaselt tegid lihtsaid, eluks vajalikke toiminguid.

Ühtlasi oleks kindluse pukktuulik ainus omasugune Kuressaares, rõhutamaks eriti muljetavaldavalt Saaremaa kui tuulikutemaa eripära.

Tuulik on kavas töökorda seada, et kohapeal oleks võimalik ka vilja jahvatamist demonstreerida. Koos läänebastioni keldrites asuvate käsitöökodadega elavdaks see ajalooliste tegevuste väliala veelgi.

Saaremaa muuseumi ülesandeks jäi leida paariskomplekt sobivaid veskikive. Selleks vajame teie abi. Juhul kui jahvekive ei soovita annetada, oleme valmis ka hinnas kokku leppima.

Meie kontaktisikud on: Tõnu Sepp (tel 51 65 356, tonu.sepp@tt.ee) ja Endel Püüa (tel 51 72 337, endel@muuseum.tt.ee).

Endel Püüa,

Saaremaa muuseumi direktor