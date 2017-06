Uus omanik: Torgu internaati tuleb kuningriigi koda

Torgu vallavalitsuses toimus eile hommikul avalik suuline enampakkumine endisele internaadihoonele, mis asub otse vallamaja kõrval ja kus hiljem on tegutsenud ka lasteaed. Huvilisi oli vaid üks ja nii läks hoone kaubaks alghinnaga – 25 000 euroga.



Torgu vallavanem Tiit Põld ütles, et internaadihoone ostis Mäebe külas Uue-Pärtmal registreeritud Üheksavara OÜ, mille omanik on Tarmo Noot.

Mis plaanid ettevõtjal vana internaadiga on, Noot esialgu Saarte Häälele ei avaldanud. Ettevõtja soovitas sügise poole uuesti küsida, kinnitades, et praegu tal majaga plaane polegi, kuid selleks ajaks on need ilmselt juba tekkinud.

Mõne aja pärast helistas Tarmo Noot toimetusse tagasi ja tõdes muheledes, et juba jõudiski plaan tekkida. “Sinna tuleb Torgu kuningriigi koda. See on ainuke legaalne kohalik omavalitsus siin Sõrves,” sõnas Noot muigamisi, lisades, et võib arvata, et “kuningriigi alamad hakkavad seal resideeruma”.

Müüki pani vald hoone seepärast, et vallal endal sellega enam plaane polnud. Enampakkumise väljakuulutamise järel ütles volikogu esimees Mihkel Undrest Saarte Häälele, et maja seisab tühjana, kuna ka raamatukogu on sealt uutesse ruumidesse kolinud. “Ehk õnnestub see ära müüa ja saab sellega veel midagi kasulikku ette võtta,” arvas volikogu esimees juuni alguses.