VIDEO JA GALERII: Mihkel Räim troonib maantesõidus edasi

Gotlandil toimuvate Saarte mängude maanteeratturite 115 km pikkune grupisõit mõõdus saarlaste kontrolli all ning tasuks Mihkel Räimele ja võistkonnale kuld-, Karl Patrick Laugule pronksmedal. Meeskonda kuulus ka 46-aastane Reimo Nook.

Oma viimastel kolmedel Saarte mängudel maanteeratturite prestiižseimal alal võidu võtnud Mihkel Räim oli favoriit ka Gotlandil. Tema kõrval panustasid saarlased veel Karl Patrick Laugule. Reimo Noogi, Jõrgen Mati ja Steven Kalfi ülesandeks oli oma liidreid toetada.

Kui esimeselt 16 km pikkuselt ringilt tulid ratturid veel suures pundis, siis teisel olid Räim ja Lauk koos ühe Guernsey mehega saanud konkurentide ees enam, kui minutilise edu.

“Sellist plaani ei olnud, aga tekkis võimalus ja kasutasin selle ära,” rääkis Ahvenamaal, Jerseyl ja nüüd ka Gotlandil võitnud Mihkel Räim. “Siis nägin, et Patu (Laugu hüüdnimi – A.K) tuleb ja ootasin ta järgi. Situatsioon oli päris hea, aga natuke ka riskialdis, sest meie kaks kõige kõvemat meest oli ees ja oli oht, et kui meid kätte saadakse, siis väga palju padruneid enam pole. Aga õnneks taga pidi ka kurja vaeva nägema, et meid kinni püüda.”

Vahe jälitajatega hakkas aga vähenema ja mingil hetkel saadi jooksikud ka kätte. Mihkel Räim jäi siiski ette ja temaga liitus Fääri saartelt Dávur Magnussen. Mehed said paraja edu ja viimasele ringile mindi juba kahekesi.

“Sõitsin ikkagi üksi eest ära, aga nägin, et Fääri saarte mees tuleb tagant ja ootasin ta järgi,” rääkis Mihkel Räim. “Tahtsin, et kõvem Fääri vend ei hakkaks meid jälitama ja seepärast vedasin tema nii kaugele, kui nägin et asi ohutu. Ta oli tükkmaad nõrgem kui mina, sest kui mina vedasid ees 45-ga, siis tema 38-ga. Ühel hetkel tõmbasin lihtsalt äärde ära, et ta tuules ei saa olla ja panin ära.”

Finišisse jõudis aga Mihkel Räim uhkes üksinduses ja üle lõpujoone sõites sai saarlane ka käed taeva poole tõsta, sest konkurent kaotas enam, kui minutiga. “Ega jalgrattaspordis pole see vahe tähtis, sest mingeid rekordeid nagu kergejõustikus või muudel aladel ei ole. Küll aga sai lõpu rahulikult võtta ja sõitu rohkem nautida,” leidis ta.

Mihkel Räim sai võitjana kirja aja 2:39.06, teine olnud Dávur Magnussen 2:40.12 ja grupifiniši võitnud Karl Patrick Lauk 2:41.46. Peagrupis lõpetanud Steven Kalf oli kohe Laugu järel neljas, 24. koha sai Jörgen Matt 2:4.:08 ja 31. koha sai Reimo Nook 2:50.00-ga. Sellega võideti ka meeskondlik kuldmedal.

“Just meeskonna kuld oli meil eelmistest kordadest puudu ja arvan, et tegime täna väga hea sõidu,” rääkis Mihkel Räim. “Patuga tegime palju koostööd, suhtlesime ning küsisime kuidas enesetunne on ja mida täpselt tegema peab, muidu ei saa, peab oma vahel suhtlema.”

Reedel sõidetakse Visby tänavatel kriteerium. Mihkel Räime sõnul on see teistsugune võistlus ja sobib brittidele rohkem.

“Ma ei usu, et me seal kehvad oleme, aga nüüd jälgitakse meid veel rohkem. Lubab ka vihma, aga kindlasti läheme samasugust sõitu tegema,” oli Mihkel Räim enesekindel.

Fotod Raul Vinni