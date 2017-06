VIDEO JA GALERII: Priit Aavik tegi ajalugu

Gotlandil toimuvatelt Saarte mängudelt kaks kuldmedalit võitnud Priit Aavik tegi sellega Saaremaa spordiajalugu, sest nendel võistlustel pole varem keegi ujumises kuldmedalit võitnud.

“Uskumatu tunne,” rääkis Priit Aavik vahetult pärast teise kuldmedali võitmist. “Ei uskunud, et teine kuldmedal ka tuleb, kuid läksin andsin endast niipalju, kui torust tuli ja nüüd olen ma lihtsalt õnnelik.”

100 m kompleksujumises oli Priit Aaviku võiduaeg 57,55. Talle järgnesid Ben Lowndes Guernseylt 58,78 ja Alvi Hjelm Fääri saartelt 58,85-ga. 50 m liblikujumises sai Priit Aavik kirja 25,03, Miles Munro Guernseylt 25,21 ja Gustav Carlsson Ahvenamaalt 25,36.

“Kuna ma eile enda lolluste pärast finaali ei pääsenud, siis ma täna eelujumistes midagi juhuse hooleks ei jätnud ja tegin kõik kindla peale ära,” tunnistas Priit Aavik. “Võib-olla sain tänaste võitudega väikese leevenduse ja eilne oli ära unustatud. Ujumises lühikeses basseinis suurt taktikat rakendada ei saa. Minu kõrval ujus Guernsey kutt, kelle isiklik rekord on minu omast parem, aga seekord läks nii.”

Samas märkis Aavik, et eks silmanurgast saab konkurente ujumise ajal ikka jälgitud ning vahel on nad lähemal ja vahel kaugemal. “Kes esimesena käe vastu seina saab on võidumees,” lausus ta.

Neljapäeval on Priit Aavik jälle stardis, kuid sellele ta esialgu ei mõelnud. “Naudin tänast hetke,” märkis ta.

Fotod Raul Vinni