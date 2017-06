Aive Sepa 15 aastat Laimjala raamatukogus

Laimjala raamatukogu-teabetoa juhatajal Aive Sepal on viimased aastad läinud nii raamatukogu juubeli kui ka kodukandi kirjanike ümmarguste sünniaastapäevade tähistamise tähe all.





Kaks aastat tagasi möödus 90 aastat raamatukogu asutamisest ja mullu tähistati Laimjala mõisapargis poetessi kuju avamisega luuletaja Debora Vaarandi 100. sünniaastapäeva. Alles hilja­aegu aga meenutati maalilisel metsalagendikul Suure Kivi juures sõnavõttude, näitemängude ja muusikapaladega Laimjala mail Lahekülas 75 aastat tagasi sündinud lastekirjanikku, kunstnikku, laulusõnade autorit ja muusikut Henno Käod. Traditsiooniline vabaõhukontsert Laimjala Valss Kingli mõisapargis oli tänavu samuti pühendatud populaarse omakandimehe mälestusele.

Ise ei mäletagi, et tööjuubel



Raamatukogu juhataja Aive Sepa roll kõigi juubeliürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel on olnud märkimisväärne. Aive igapäevatööd mõisahoone teisel korrusel asuvas raamatukogus-internetipunktis ja üle nädala neljapäevastel raamaturetkedel Saarekülla, pole tähtsündmused seganud. Otse vastupidi, nii maakondlikku kui ka üleriigilist kajastust leidnud kohaliku elu kultuurisündmused on ka pisikese raamatukogu ja selle juhataja rohkem fookusesse tõstnud.

Pärast näitemängu Suure Kivi juures publiku kauakestva aplausi ära kuulanud, kehastub Kodukäija-Mare taas iseendaks, sõbralikuks ja seltsivaks Aive Sepaks. Nüüd on õige aeg küsida, kas Aive ise teab, mis ümmargune tähtpäev tal endal seoses raamatukogutööga sel kevadel selja taha jäi. See ei ole aktiivsele külaelu eestvedajale kerge küsimus. Aive mõtleb, aga vastus jääb tulemata.

Ega´s muud, kui edastan Saaremaa keskraamatukogu pearaamatukoguhoidjalt Maire Raugalt saadud info, et täpselt 15 aastat tagasi võttis Aive pensionile siirdunud teenekalt raamatukoguhoidjalt Milvi Rapilt juhataja­ameti üle. Nõnda siis väike tööjuubel. Aive on meeldivalt üllatunud, öeldes, et seda ei oleks ta küll osanud ära arvata.

Viisteist Laimjala aastat on Leisi kandist pärit, varem sekretäri-, raamatupidaja- ja sotsiaaltööd teinud raamatukogu-teabepunkti juhatajal läinud linnulennul. Mis on aga raamatukoguhoidja ameti plussid, mille pärast Aive just selle ala valis? “Inimene vajab elus muutusi. Mulle meeldib inimestega suhelda ja töö raamatukogus seda võimaldab. Tänapäeval ongi raamatukogu saanud inimeste kokkusaamiskohaks. Raamatukogust saavad nad infot paljudest valdkondadest,” toonitab Aive, miks see töö teda köidab.

2001. aastal Viljandi kultuurikoolis raamatukoguhoidja kutse omandanud saarlane ei kahetse, et selle eriala valis. 15-aastase kogemuse põhjal teab ta, et lugejad arvestavad tihti raamatukoguhoidja soovitustega.

“Neljapäeviti on mul koduteeninduse päev. Siis käin nende lugejate juures kodus, kes mingil põhjusel ei saa raamatukokku tulla. Põnev on Saarekülas Kopli talus koos istuda. Vahel ei olegi raamat esmatähtis. Oluline on, et inimesed saavad koos olla. Räägitakse külauudiseid, arutatakse ka poliitilistel teemadel – inimesed vajavad suhtlemist,” märgib Aive.

Mida aga tähendavad oma vallast sirgunud kirjanike juubelitähtpäevade tähistamised raamatukogu juhataja jaoks? “Ennekõike lisatööd, aga see kõik on väga meeldiv. Võtame kasvõi selle paiga siin Suure Kivi juures. Maantee äärde on paigaldatud viit, mis juhatab kivini. Samas on infotahvel, millelt saab Henno Käost ja tema loomingust päris põhjaliku ülevaate,” räägib Aive.

Kuigi tänavu on tulipunktis Henno Käo looming ja raamatukogustki laenutatakse tema raamatuid rohkem, on loetavuse edetabelis endiselt kõrgel positsioonil Debora Vaarandi teosed. Aive sõnul küsitakse enim Vaarandi eluloolist raamatut “Aastad ja päevad: nooruselugu”, aga ka teisi. Laimjala rahvas oskab oma kirjanikke hinnata.

Raamatukogud peavad jääma



Rääkides tulevikust, arvab Aive, et valdade ühinemise järel peaksid raamatukogud ikkagi jääma, et kohalikud saaksid raamatukogus olevatest trükistest kodupaiga kohta infot.

Laimjala raamatukogus on materjalid, mis on oma kodukohast kokku korjanud nüüdseks meie hulgast lahkunud tehnikateadlane Paul Tamkivi. Arne Reinap on aga luubi alla võtnud Ruhve küla sugupuud ja oma uurimuse kaante vahele köitnud. Sellegi uurimistööga saab raamatukogus tutvuda.