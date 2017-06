GALERII: Jalg ja Põlluäär jäid taas Gotlandiga hätta

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel kaotasid meeste rannavolle finaalis Siim Põlluäär ja Helar Jalg kohalikule paarile Brinkborg – Jonsson ning said teistel mängudel järjest hõbemedali.

Pisut kõledas ja tuulises ilmas mängitud finaalis said saarlased nimekate vastaste vastu üllatuslikult ette 13:8 ja 17:13. Gotlandi mehed jõudsid viigini 19:19 ja tasavägist mängu jagus kuni seisuni 22:22, siis pidid saarlased 22:24 kaotust tunnistama.

“Esimene geim oli tegelikult saadaval,” tõdes Siim Põlluäär. “Olime pikalt ees, mängisime riski peale ning panime servi niipalju, kui tuli ja jaksasime. Paraku lõpus see enam ei õnnestunud ja nad said geimi ikkagi kätte. Võib-olla see tõmbas pisut masti maha.”

Teises jäid meie mehed kiirelt taha 2:6, 8:3 ja 10:17 ning geim kaotati 12:21 ja mäng 0:2. “Nii valusa esimese geimi kaotuse järel jäime vastuvõtuga hätta ja sealt ka rünnak enam ei toiminud,” märkis Siim Põlluäär.

“Tahtsime nad serviga eemale suruda ja esimeses geimis see ka toimis. Oleks hea, kui me saanuks enne finaali mõne hea mängu, muidu oli palju selliste naljameestega madistamist. Kindlasti jätab oma jälje, kui alles viimane kohtumine on heal tasemel,” lausus Siim Põlluäär.

Fotod: Raul Vinni