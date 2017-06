GALERII: Kaiman jättis Saaremaa kossukoondise finaali ukse taha

Gotlandil toimuvatel Saarte mängude korvpalliturniiril jäid Kaimani saared Saaremaale taas ületamatuks, sest poolfinaal kaotati 71:78 ja nii mängitakse pronksmedalitele.

“Vot ei oska öelda, miks Kaimani mehed on meie jaoks läbi aastate olnud komistuskiviks,” märkis Enn Laanemäe. “See on nagu must maagia ja mustad poisid. Nad mängivad kuidagi teistmoodi, hüppavad ja jooksevad palju. Täna mängisid nad targalt ja lõhkusid meie mängu ära.”

Mehed punastes särkides dikteerisid kogu kohtumist. Teise veerandi keskel kasvatasid nad enda edu juba 27:37-le, kuid Tormi Niitsi kahest kolmesest mindi puhkama seisul 38:42.

Seejärel alustasid saarlased hästi, kui Janis Vahteri kolmesest saadi ette 43:42. See oli ka viimane kord, kui Saaremaa juhtis. Kaimani mehed tegid 8:0 vahespurdi ja said ette 50:43. Mario Paiste korvist saadi korra vahe veel 62:64-le, kuid siis lasti Kaimanil vastata kahe kolmesega, teeniti kaks tehnilist viga ja punastes särkides mehed võisid juubeldada.

“Vahepeal pressisime päris hästi aga ei saanud oma kohti ära visatud,” tõdes Enn Laanemäe, lisades, et mäng läks ka liiga individuaalseks. Saime küll mängu tagasi, aga neil oli natuke õnne rohkem.”

“Raske öelda miks nii läks,” märkis Enn Laanemäe. “Samas ei saa jätta mainimata ka kohtunike tööd, oli näha et vigu meie kasuks kuidagi ei vilistatud. Aga me olime kogu kohtumise tagaajaja rollis ja kahjuks ei kukkunud meie visked sisse. Vastane oli kaitses agressiivne ja meil tuli palju tühje viskeid.”

Enn Laanemäe sõnul uskusid saarlased, et Kaimani mehed kukuvad neljandal veerandil ära ja jõutakse järgi, aga meie väikesed eksimused maksid kätte ja midagi teha pole.”

