GALERII: Naised valitsesid võrkpalli

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel ei andnud Saaremaa võrkpallinaised vastastele mingit võimalust. Finaalis alistati ka Hitra kindlalt 3:0 (25:15, 25:13, 25:16).

“Ega see meist ei sõltunud, et finaal selliseks kujunes, loeb ikka kuidas vastane mängib,” rääkis naiskonna treener Ene Kask. “Kuna oli finaal, siis tahtsime, et kõik õnnestuks. Suutsime oma serviga Hitra naised võrgust eemale suruda ja nad ei saanud oma rünnakut üles võtta. Selle võrra oli meil lihtsam.”

Võiks arvata, et läbi terve turniiri oli Saaremaa naiskonna ülekaal suur, sest võidud olid kindlad. “Ei ütleks,” sõnas Ene Kask.

“Tegelikult oli viis võrdset võistkonda ja poolfinaal Ahvenamaaga oli tõsine. Hitra oli meile varasemast juba tuttav vastane ja teadsime kellelt midagi oodata. Suutsime need mängijad hästi neutraliseerida.”

Seekord jäi Saarte mängudest eemale Saaremaa naiskonna peakonkurent Fääri saared, kellega on viimastel aastatel vaheldumisi tiitlit jagatud. “Oleks olnud põnev ja finaalile kindlasti hea, kui mängus on tihe andmine,” tõdes Ene Kask.

Fotod Raul Vinni