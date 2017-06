GALERII: Nemo Tabur vormistas laskmises kaks kindlat kulda

Laskja Nemo Tabur lisas kolmapäeval võidetud hõbemedalile täna kaks kuldmedalit olles parim standardpüstoli laskmises ja 10 m õhupüstolis.

Standard püstolis võitis Nemo Tabur 563 silmaga, talle järgnesid Jonathan David Patron Gibraltarilt 534 ja Olof Widing Gotlandilt 533 silmaga. “Keskpärane tulemus ja suhteliselt igapäevane,” tunnistas Nemo Tabur, kelle hinnangul olid olud keerulised ja raske oli märki tabada, sest tuulepuhangud segasid.

10 m õhupüstol sai Nemo Tabur kirja 235,1, Matthew Reed Isle of Wightilt 228,9 ja Daniel Louis Payas Gibraltarilt 210,6. “Tavaline võistlus, aga finaalis on kõigil süda kiiremini löömas ja närv sees, sest aega lasu sooritamiseks on vaid 50 sekundit. Kokkuvõttes täiesti okei finaal,” märkis Nemo Tabur.