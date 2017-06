GALERII: Vollemehed põrkusid vastu Ahvenamaa müüri

Üle kümne aasta Saarte mänge kindlalt valitsenud Saaremaa meeskond jäi Gotlandil tiitlist ilma, sest pidi tunnistama Ahvenamaa 3:1 paremust.

Treener Asko Esna ütles, et vastane oli hea ning mängis väga viisakat ja ilusat võrkpalli. “Aga kui peaksime nendega veel mängima, siis ma ei imestaks, kui seis oleks risti vastupidine,” märkis ta.

Kohtumine kulges vahelduva eduga. Saaremaa kaotas esimese geimi 23:25, kuid võitis teise 25:19. Kolmandas geimis olid Ahvenamaa mehed kaua juhtimas, kuid saarlased said ette 22:20. Paraku ei suudetud edu hoida ja vastased võitsid 25:23.

“Ma arvan, et ega me pole neist nõrgemad ega kehvemad, asi oli kinni üksikutes asjades,” rääkis Asko Esna. “Nende enesekindlus kasvas, kui asjad hakkasid õnnestuma. Täna ei olnud nagu meie päev. Ma ei ütle, et mehed ei mänginud, aga kohati olime nagu vati sees ja ei olnud vajalikku sädet.”

Foto Raul Vinni