JUHTKIRI: Meie tulevane digisaar

Meie tulevane digisaar

Erinevad operaatorid võivad ju üksteist üle trumbates klienti meelitada suisa superpakkumistega, aga kui kliendi kodu asub näiteks kohas, kus kõrged puud ümberringi, ei pruugi ühestki neist pakkumistest erilist tolku olla. Pole levi ja pole parata.

Kirumised “Nett on nii pagana aeglane!”, “Jälle jooksis kinni!” ja “Pilt jäi seisma!” on kehva netiühendusega kodudes tavalised.

Loodetavasti on midagi siiski muutumas – kavandatava miljoniprojekti vedajad lubavad, et kui plaanitu teoks saab, on kiire internetiga varustatud iga viimanegi metsatalu. Kui selle metsatalu elanikud valguskaabli paigaldamist muidugi soovivad ja selle eest maksavad.

Mine tea, ehk ongi mõne aasta pärast nii, et kõik me, kes me peame head netiühendust oluliseks, saame oma “inimõigust” nautida. Seda tasub oodata küll.