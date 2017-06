“Ehkki sellest, kui Kuressaare toidupanka sisse murti, on juba üsna mitu päeva möödas, ei taha halva uudise tekitatud emotsioonid minu sees kuidagi vaibuda,” kirjutab Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe (pildil).

Mulle on siiani täiesti arusaamatu, kuidas on võimalik varastada toiduabi, mille on kogunud vabatahtlikud heategijad ning mis on mõeldud toimetulekuraskustes lastega perede abistamiseks ja nende olukorra leevendamiseks.

Millise tundega sööb varas toidupangast kaasavõetud toitu, mis oli mõeldud jagamiseks inimestele, kes vajavad ühiskonnas teiste kaaskodanike tuge? Mida varastatud suure toidukogusega üldse tehakse ja kas seda oli vaja endale tarbimiseks? Need mõtted ja küsimused ei suuda minu sisse mahtuda.

Kuressaares tegutseb Toidupank tänu MTÜ-le Kaks Kala, kes on Kuressaare linnavalitsusele ja teistele Saaremaa kohalikele omavalitsustele hea koostööpartner juba aastaid. Kuressaare toidupank kogub, hoiustab ja jagab toiduaineid toimetulekuraskustesse sattunud peredele. Lastega perede hulk, kelle toidulaud toidupanga abiga mitmekesisem saab, on väga suur. Näiteks jagati Kuressaare raskustes elanikele möödunud aastal 1915 toidupakki, lisaks aidati sotsiaalmajade elanikke ja Saaremaa valdade abivajajaid.

Toidupangas töötavad väga tublid vabatahtlikud, kes oma töö eest tasu ei saa. Olen neile inimestele tänulik, kes panustavad oma väärtuslikku aega, tehes tööd teiste abistamiseks. Nüüd on nad saanud negatiivse kogemuse, mis ei avalda mingil viisil tänu nende tehtud töö eest.

Selline vahejuhtum on äärmiselt negatiivne. Olen tõesti kurb ja jään koos Kuressaare toidupanga koordinaatori Alur Õunpuuga lootma, et selline käitumine enam ei kordu. Ühtlasi kutsun üles inimesi, kes märkavad kahtlase päritoluga toidukogust, sellest politseid teavitama.

Lisaks tuletan meelde, et inimesed, kes tunnevad, et vajavad mingisugust abi oma halva olukorra leevendamiseks (sh toiduainetega varustamist), ning kellel endal selleks võimalused ja oskused puuduvad, võivad julgelt pöörduda linnavalitsuse sotsiaalosakonna poole. Püüame koostöös teie keerulisele olukorrale lahenduse leida. Toidupanga vabatahtlikele soovin aga jätkuvalt jõudu ja jaksu.