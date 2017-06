Praegu on kooskõlastusringil uus rahvatervise eelnõu, millega on 2019. aastast muu hulgas kavas ülekaalulisust soodustavate, kõrge energiasisalduse ja madala toiteväärtusega toitude müük koolides ja lasteaedades keelata. Piirangu eesmärk on mõjutada laste toitumisharjumusi ja -käitumist. Mida arvavad plaanitavast muudatusest need inimesed, kelle igapäevatöö on seotud toitlustusvaldkonnaga?

Raivo Vokk, muhulasest toitumisteadlane, Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor:

Juba ammu, 1995–2001, kui tegime koolitoidu programmi – 1998. aastal saime sellesse programmi ka lasteaiad –, hakkasime tegelema ka koolipuhvetitega. Praegu on väga vähe koole, kus puhvetis on ülekaalulisust soodustavaid toite. Toitlustajad ja selle eest vastutavad isikud, kaasa arvatud hoolekogud, hoiavad silma peal kõigel sellel, mis lastele pakutakse.

Seaduses on kirjas, et pakkuda vähesoolaseid, vähemaitsestatud toite jne. Andke andeks – kui võtate kiluleiva, siis see ei ole vähesoolane. Samas on kiluleib väga hea variant lastele, sest kilu on keskmise rasvasusega kala ja üks allikas, kust saame D-vitamiini.

Saiakesel ja saiakesel on vahe. See on nii, nagu olid kunagi haiglas täiesti keelatud ülepraetud toidud. Praadimine ei tähenda ju ometi kõrvetamist! Ka saiake ei tähenda tingimata, et see on “pomm”. Sinna saab ju panna vähem suhkrut, suhkrut sisaldavat moosi, hoopis vähe soola jne.

Millegipärast vaatavad paljud Eestis nisujahu peale väga kurja pilguga. Unustatakse ära, et peaaegu kogu maailm tarbib toiduks nisujahust tooteid. Rukkileiba tarbib ainult meie regioon. Seega ei peaks see küll olema koht, kus peaksime hambaid teritama.

Muidugi võtavad lapsed ette poeskäigu, kui nad on harjunud sööma saiakesi ja krõpse ning jooma peale limonaadi.

Riigi poliitika ja igasugu keelamised-käskimised on suunatud sellistele asjadele, mis absoluutselt ei tööta. Siin ei saa keegi, ei toitumisnõustajad ega toitumisteadlased midagi teha, sest riik arvab, et nemad on need ainutargad. Kui neile konsultandid, kes teavad asja, püüavad selgitada, et käsud-keelud on mõttetud, siis ministeeriumi ametnikud ajavad oma jonni – et nemad teavad, sest on riigi eesotsas.

Riigipoolse keeluga või suhkrumaksuga ei muutu midagi paremaks. Kas see suhkrumaks on või mitte – kui laps tahab limonaadi ja ta on harjunud seda saama, siis ema selle talle ostab. Ja kui laps on harjunud autos sööma, siis ta autos ka sööb.

Juhinduda tuleks hoopis sellest, et juba lasteaiast peaks algama tervisliku toitumise alane õpe. Meil on väga palju näiteid sellest, kuidas lasteaialaps õpetab oma ema ja isa, kuidas ja mida süüa.

Kõik saab alguse kodust. Kõigis kohtades, kus oleme koolides koos lapsevanematega, puudutame neid teemasid. Kui lapsevanem küsib minult, et mida teha, kui kümneaastane poiss midagi ei söö peale selle ja selle, jääb mul vaid vastu küsida, kas mina kahe minutiga panen poisi teistmoodi toituma.

Kui lapsed toituvad ebatervislikult, peaksid lapsevanemad peeglisse vaatama. Sõltuvad ju laste harjumused sellest, mida ja kuidas kodus süüakse. Kui ema ei viitsi korralikult süüa teha, pole ime, et poeg saiakesi mugib. Kodust aga antakse lapsele raha kaasa, et osta endale vähemalt saia. Või selline näide: juustusai tundub olevat väga kahjutu, aga kas ikka on? Ema võiks õhtul, kui laps midagi süüa palub, teha juustusaia asemel hoopis sooja kohupiimasaia. See on hoopis parem variant.

Seega – keelamisega probleemi ei lahenda, absoluutselt mitte. Kui võtta eelmised toitlustamisalased nõuded koolieelsetes lasteasutustes ja koolides, on seal väga palju vigu, mida toitlustamises ei tohiks teha. Väga tore, kui need vead parandatakse. Kui aga parandatakse vildakalt, pole midagi parata.

Marliin Haamer, Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Vanalinna kooli toitlustusjuht:

Olen kahe käega selle poolt, et ülekaalulisust soodustavaid toite koolipuhvetites enam ei müüdaks. Tervise seisukohalt on see loomulikult õige. Arvan, et kodus ja vabal ajal tarbivad lapsed magusat ja saiakesi niikuinii piisavalt palju, et seda koolis ei peaks tegema.

Samas on alati lapsi, kes ei söö koolitoitu. Muidugi kaob neil nüüd alternatiiv ära, aga selle asemel saab ehk midagi muud välja pakkuda. Usun siiski, et üleöö see muudatus kindlasti positiivseid tulemusi ei too.

SÜG-i lapsed on üsna suured saiakeste sõbrad. Meil ostetakse 80–90 saiakest päevas. Ja juuakse ka limonaadi kõrvale. Aga populaarsed on ka erinevate maitsetega maitseveed.

Mõnel lapsel näib olevat lausa sõltuvus – saiakeste ostjate seas hakkavad silma ka ühed ja samad õpilased.

Saiakesed, mis on magusad, millel on ka šokolaad või karamell peal – muidugi on need isuäratavad ja lausa kutsuvad ostma! Ei saa pattu salata, paljudele meist meeldib vahetevahel saiakesega maiustada, aga see ei tohiks saada harjumuseks.

Miks osa lapsi eelistab ebatervislikult toituda – arvan, et mingil määral saab ta selle harjumuse kaasa kodust. Ma ei usu, et kodus korralikku toitu ei tehta, aga ju neil siis lihtsalt ei keelata midagi muud söömast. Et kui laps korralikku toitu ei taha, söögu siis pealegi saiakest! Niimoodi see lähebki.

Kardan, et igapäevased saiakesesööjad lippavad edaspidi, kui puhvetis enam nende lemmiktooteid pole, hoopis toidupoodi, mitte ei hakka koolilõunat sööma. Mõni aeg tagasi, kui vähendasime SÜG-i puhvetis maiustuste sortimenti, hakkasid lapsed vahetunni ajal poes käima. Toidupoed pole SÜG-ist ju kaugel.

Seega ma ei usu, et nad tervisliku alternatiivi valivad. Oleme katsetanud, teinud puhveti jaoks erinevate koostisainetega võileibu, aga lapsed eelistatavad ikkagi saiakesi osta. Kui saiakese hind ka tõuseb, ei jää ometi ükski saiake seepärast ostmata.

Muidugi oleks võimalik teha ka tervislikumaid saiakesi, aga me ise praegu saiakesi ei küpseta – töömaht ja -koormus ei võimalda. Oleks küll tore, kui saaksime tervislikke saiakesi teha, aga need oleksid veelgi kallimad kui nii-öelda tavalised saiakesed.

Vanalinna koolis on asjalood hoopis teised – seal ei ole üldse võimalik saiakesi osta, kuna koolis pole puhvetit. On söökla, kus süüakse koolitoitu ja kogu lugu. Neid lapsi, kes söömas ei käi, on väga vähe. Kui koolis kunagi, teise toitlustaja ajal, puhvet oli, siis oli see probleem, et lapsed koolitoitu ei söönud ja külastasid hoopis puhvetit. Vähemalt minu kõrvu pole aga jõudnud soovi, et koolis peaks jälle puhvet olema. Poed ka nii lähedal ei ole kui SÜG-ile – Tooma ja Rae kauplus jäävad natuke liiga kaugele, et vahetunni ajal jõuaks kiiresti ära käia.

Aga kui laps seda saiakest nii väga tahab, saab ta ju selle osta ka pärast koolipäeva, poest.

Kui saiakesed, karastusjoogid ja maiustused koolipuhvetites keelataks, arvan, et SÜG-i puhvet jääb ikka alles. Mine tea, võib-olla hakkavad lapsed sealt rohkem salateid ostma?