Linda Treiel ja Airike Kapp said kaksikvõidu

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel võitis naiste kettaheites kuldmedali Linda Treiel, hõbeda sai Airike Kapp.

Linda Treiel sai kirja 37.88, Airike Kapp 34.90 ja Brea Leung Ynys Monilt 33.21. Linda Treieli isiklik rekord on rohkem kui 43 meetrit ja selle heitis ta viis aastat tagasi. Sel hooajal on ta 38 meetri kanti mitmeid kordi heitnud.

“Lootsin siin 40 meetrit kätte saada, aga kokkuvõttes on tulemus okei,” rääkis Linda Treiel. “Pigem läksin võidu peale. Kui me staadionile jõudsime, siis arvasime, et tugev tuul mõjutab rohkem, aga kui heitma hakkasime ei puhunud vastu ega külje pealt, mis oleks mulle kõige ebamugavam olnud. Oli tagant ja veidi küljelt, mis sobis.”