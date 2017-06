Ruhnu sai suveks korrakaitsjad

Ruhnu saarel käivad suvel suuremate ürituste ajal korra järele valvamas politseipatrullid. Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul on nende kohaloleku eesmärk, et saare elu kulgeks rahulikult ja üritused rahumeelselt.

“Praegu on siin korraga olnud kaks patrulli, nüüd pidi kolmas ka juurde tulema,” rääkis vallavanem. “Jaanipäeval mõjus nende siinolek ikka jube hästi – pidu oli tõeliselt vahva. Poisid olid erariietes, et inimesi mitte liialt häirida, ja elasid kohalikku ellu hästi sisse.” Nii mõnigi eelistavat nüüd autoga sõitmise asemel vallavanema sõnul hoopis jala käia.

Kuna Ruhnus kohalikku korrakaitseüksust ei ole ning vallavanem oma abipolitseiniku staatusega üksi oma sõnul suurt ära ei tee, mõjub patrullide kohalolek inimestele tasakaalustavalt. “Abipolitseiniku vorm petab võib-olla pisemad tegutsejad ära, aga suuremad ju teavad, et ega see mingeid suuri õigusi tegelikult anna” rääkis Urvet. “Üritusi on sel aastal palju ja rahvast ka saarel jätkub ning eks need patrullid panevad inimesi end natuke rohkem vaos hoidma.”