Delfi toimetusele saadetud vihje kohaselt on ligi 60 inimest Ruhnu saarel lõksus, kuna praam läks rikki.

“AS Kihnu Veeteed ei anna mingit infot, kas ja kuidas inimesed saarelt ära toimetatakse. Majutust pole, mitte midagi pole. Miks ei suuda niivõrd suur firma korraldada reisijate kojusaamist?” küsib toimetusele vihje saatnud lugeja.

Kihnu Veeteede juhataja Andres Laasma selgitusel ilmnes Ruhnust Munalaidu sõitnud hommikusel laeval ühe peamasina tehniline rike, mistõttu tuli masin seisata. Võimalikud arengud seoses järgnevate reisidega selguvad koheselt pärast peamasina defekteerimist, lisas Laasma.

Kihnu Veeteede kodulehel on kirjas, et graafikujärgne väljumine Ruhnust on tühistatud. “Kella 18 väljumise Pärnust täpsustame jooksvalt. Palume jälgida teateid kodulehelt,” teatab ettevõte.