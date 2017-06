Saaremaa omavalitsuste liit otsustas rahuldada saarlasi Tallinna arstivastuvõttudele sõidutava väikeettevõtte Siinorite Transporditeenus OÜ soovi toetada neid 1193 euroga.



OÜ juhatuse liikme Angela Siinori sõnul on nad väga tänulikud ja heameelt teeb ka see, et SOL-i mitte kuuluv Lääne-Saare vald otsustas neid samuti 307 euroga toetada.

Siinori sõnul lähevad toetused transpordivahendite remondiks ja hoolduseks.

“Ootamatult vajas meie väikebuss remonti,” rääkis Siinor, kelle sõnul võib remont maksta pea 3000 eurot. “Arvan, et ka kõik meie teenuse tarbijad on rahul, et nende vallavalitsused otsustasid meid toetada,” sõnas ettevõtja. Siinori sõnul on huvi nende transporditeenuse vastu nii suur, et kohti on kinni pandud detsembrini. “Sõidutame kliente kodust Tallinna haiglasse ja tagasi koju igal argipäeval ja enamikul päevadel on kõik kohad hõivatud,” tõdes Angela Siinor. Ta lisas, et juuli tuleb väga klientiderohke kuu.

Lisaks toetuse eraldamisele soovitas SOL Siinoritel transpordihindasid tõsta, et teenus oleks jätkusuutlik. Siinori sõnul oleks aga hindade tõstmine klientidele löök allapoole vööd.

“Enamik meie kliente kuulub vähemkindlustatud elanikkonna hulka – pensionärid, puudega inimesed, väikelastega kodus olevad emad, töötud. Haigus ei küsi luba, kui ta ligi hiilib, ja keegi ei ole sellise olukorra eest kaitstud,” nentis Siinor. Ta lisas, et aastaga on tekkinud palju püsikliente, kes peavad nende teenust kasutama paar-kolm korda kuus.

“Kui arvestada, et pensionär saab umbes 400–500 eurot pensioni ja maksab sellest meile kuus mõnel juhul isegi 100 eurot, siis leian, et praegu teenuse hinna tõstmisest rääkida ei saa,” lausus Angela Siinor. Tema sõnul on olnud olukordi, kus kliendid saavad teenuse algul tasuta ja maksavad alles pensionipäeval.

Siinorite äärmiselt tänuväärne ettevõtmine on silma hakanud ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

“Saime just positiivse otsuse EAS-ilt starditoetuse saamise kohta, et soetada juurde veel üks transpordivahend,” lausus Angela Siinor, avaldades lootust, et tulevikus on olukord selline, et riik paneb oma õla püsitoetuseks alla.

Teele Tilts