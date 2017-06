Täna PPA teenindus erandkorras avatud

Seoses ID-kaartide sertifikaatide uuendamisega ootavad reedel külastajaid ka need politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindused, mis on tavapäraselt reedeti suletud.



30. juunil on kell 9–17 avatud PPA teenindus Rakveres, Jõgeval, Põlvas, Valgas, Viljandis, Võrus, Haapsalus, Kuressaares, Kärdlas ja Paides. Rapla teenindus on avatud kell 13–17.

Kaartidel, mis on välja antud enne 2014. aasta oktoobri keskpaika, ei saa 1. juulist sertifikaate uuendada kodurakenduses ega PPA teenindustes.

PPA identiteedi ja staatuse büroo peaeksperdi Eliisa Sau sõnul jäävad nii kaart kui ka sertifikaadid kehtima ka pärast 1. juulit, kuid uuendamata sertifikaadid võivad kaasa tuua tõrkeid osa e-teenuste kasutamisel.