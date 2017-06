Väliseestlane premeeris SÜG-i medaliste

Sel aastal lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi medaliga – kolm kuld- ja neli hõbemedaliga – seitse noort. Parimatele lõpetajatele anti aktusel esmakordselt üle ka Tuleviku stipendiumid. Kuldmedalistid said preemiaks 1000 eurot ja hõbemedalistid 500 eurot.

“Nimelt kirjutas mulle sügisel praegu Eestist väljaspool elav meie kooli mate-füssiklassi 1999. aastal 81. lennus lõpetanud Janika Kolk, soovides toetada parimaid lõpetajaid väikese nn Tuleviku stipendiumiga. Siis oli jutt kuldmedaliga lõpetajatest,” rääkis SÜG-i direktor Viljar Aro 99. lennu lõpuaktusel. Ta lisas, et plaan ka hõbemedalistidele stipendium anda tekkis Kolgil alles suve hakul. Janika Kolgi sõnul on Saaremaa ühisgümnaasiumil tema elus eriline koht, sest just siit on ta saanud hea hariduse, eneseusu, ambitsioonid ja tugeva ühtekuuluvustunde. “Kui teil elus hästi läheb, ärge unustage teisi heategudega tähele panna,” lausus Kolk stipendiaatidele.

Teele Tilts