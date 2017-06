Veebilehed kiitsid Saaremaad

Veebilehed The Independent ja Business Insider on Saaremaa valinud Euroopa parimate reisisihtkohtade hulka.



Brittide ühe loetuma veebilehe The Independenti sõnul on Eesti suurim saar imetlusväärne oma tuulikute ja imemaitsva koduõlle poolest. Samuti on meie toitlustus- ja majutushinnad turistidele taskukohased.

Ameerika online-väljaande Business Insideri arvates viivad Saaremaa tihedad männimetsad, õlgkatusega talumajad ja muinasjutulised väikesed külad tagasi minevikku, kui saarel tegutsesid veel mereröövlid ja viikingid. Samuti soovitatakse külastada Saaremaa ilusaid randu, kus suviti on ideaalsed ujumisvõimalused.

MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhi Ergo Oolupi sõnul on artiklid, mis sisaldavad positiivseid soovitusi Saaremaad külastada, kindlasti väga olulised. “Et meile siia rohkem külalisi tuleks, on meie igapäevase töö peamine eesmärk ning selliste artiklite ilmumine on kindlasti seda toetav,” lausus Oolup Saarte Häälele.

Tema sõnul on tänapäeva trend, et väljaanded teevad lugejate eest teatud valiku, soovitades neile reisisihtkohti, populaarne ja töötab lugejate seas. “Visit Saaremaa kaasabil ja organiseerimisel jõuab maakonda kogu aasta erinevaid pressireise ja ajakirjanikke, kes hiljem oma kodumaal reisist ja seal kogetust kirjutavad,” sõnas Oolup.

Teele Tilts