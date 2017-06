Tihedatel võistluspäevadel Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel on Saaremaa sportlaste kehad vajanud parimaks sportlikuks soorituseks putitamist palju. Sportlaste hinnangul on meie medalite arhitektiks füsioterapeut Katrin Vares.

“Pooled medalid on tema kätetöö,” tunnustab tohtri panust korvpallikoondise keskmängija Raigo Sooär. “Uskumatu naine. Kutsus mind ise kell 23.50. Mul oli põlv esimeses mängus saadud löögi tagajärjel järel turses ja kintsu reielihas paistes. Mul on varem ka olnud ja teinekord on nii, et mitu päeva ei liigu, aga Katrin on mind niimoodi putitanud, et ma pole ühtegi mängu siin vahel jätnud.”Ka ujumises kaks kuldmedalit võitnud Priit Aavik jagas Katrin Varese aadressil tunnustust ja igaõhtusel koondise koosolekul palus kõigile abistajale üks suur aplaus teha. “Enne finaale tegi ta minu keha ikka väga heaks ja selles seisus pidigi kullale ujuma,” rääkis Aavik.

Majutuses ongi delegatsiooni füsiterapeuti Katrin Varese ukse taga kõige pikem järjekord. Varem Eesti sõudekoondise meeste eest hoolitsenud Katrin Varese tööpäevad algavad Visbys varahommikul ja lõpevad hilisööl. “Lõunat ikka saab süüa, nii hull see asi nüüd ikka ka ei ole,” ei tee Vares rohkest tööst numbrit. Küll aga avaldas ta lootust, et jõuab viimasel võistluspäeval ka mõnel võistlusel oma hoolealustele kaasa elamas käia.

Tema hinnangul on Saaremaa sportlaste kehaline ja sportlik konditsioon nii ja naa. “Sellistel võistlustel üritataksegi anda endast parim, kuid sageli on meie vaim tugevam, kui on liha ja siis tulevad ka probleemid,” lausus Katrin Vares, lisades, et kõige rohkem probleeme on ikka kontaktspordialadel korvpallis ja jalgpallis, kuid üldiselt on käinud abi saamas kõikide alade sportlased.

Võistluspäevade jooksul on tulnud abistada nii mehi kui naisi. Samas fänne ei ole temani veel väga jõudnud, sest sportlastega on piisavalt tegemist. Kõige enam on kulunud aga teipi, mida on rullis viis meetrit ja rulle on kulunud ikka päris palju.

Katrin Varese sõnul on meie sportlaste teadlikus toitumises ja enda tervise korrashoidmise alustes päris heal tasemel, kuid vahel tuleb mõningaid tõdesid lihtsalt meelde tuletada, mis võib-olla suures võistlustuhinas lähevad meelest ära.

TIPPSPETSIALIST

Kuressaares omanimelist teraapiakliinikut pidav ja klientide seas väga hinnas olev Katrin Vares on aidanud varemgi tipptasemel sportlasi. Ta on olnud tegev Eestile kulda ja karda võitnud sõudekoondise juures ning abistanud neid muuhulgas ka olümpial.