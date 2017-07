Androloogiabuss tuleb saare meestele appi

Saaremaale saabub juuli lõpus mobiilne androloogiakabinet, kus tegeletakse kõigi meestele eriomaste haigustega, kirjutab Tartu ülikooli kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael.

Eesti meeste tervis ei ole kahjuks kiita. Meestearst Margus Punabi sõnul on Eesti meeste kroonilise haigestumise põhjusena laialt levinud eesnäärmehaigused. Meeste kehva tervise üks põhjuseid on, et igas maakonnas meestearsti ei ole. Selleks, et erialaarst jõuaks maakondadesse, soetas Eesti vähiliit ETV heategevusprogrammi “Jõulutunnel” abiga kaks mobiilset diagnoosikabinetti – naha- ja androloogiakabineti.

Mobiilne androloogiakabinet alustas eelmise aasta septembris Ida-Virumaal, sest Virumaa on meeste soospetsiifilise teenusega kõige halvemini kaetud. Tänavu maikuuks on kabinetti külastanud 1210 patsienti, kellest kaheksal on avastatud eesnäärme pahaloomuline kasvaja.

Androloogiakabinetis tegelevad meestearstid kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise, munandikoti haigused, rinnahaigused meestel.

Dr Margus Punabi sõnul on oluline, et pea 95% vajaminevaist uuringuist tehakse mobiilses kabinetis kohapeal, nii ei pea patsient sõitma Tartusse ka uuringuteks. Ta märkis, et lisaks eelnimetatud eesnäärme pahaloomulise kasvajaga patsientidele on olnud mitmeid inimesi, kelle tervisehäda on nõudnud väga kiiret sekkumist: “Munandivähk nõuab väga kiiret sekkumist, mitmed põletikulised haigused on vajanud kiiret sekkumist.” Mobiilse androloogiakabineti koordinaator on meditsiiniõde Olga Raudik, arstidest töötavad kabinetis dr Stanislav Tjagur, dr Sven Tennisberg ja dr Margus Punab.

Kuressaares on mobiilne androloogiakabinet 31. juulist kuni 3. augustini (peatume Aia tn 25).

Mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtule broneeritakse etteregistreerimiskeskuse telefonil 7319 100 või kliinikumi kodulehel. Kui broneerite vastuvõtu interneti teel, tuleb täpsustada koht, kus te mobiilset kabinetti külastada soovite. Aega on võimalik broneerida ka kliinikumi kõikides registratuurides.

Meestearsti vastuvõtule haigekassa tingimustel pöördumine eeldab saatekirja. Ravikindlustatud isikutele kehtib esimesel visiidil visiiditasu 5 eurot. Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad vastuvõtule pöörduda tasulises korras.

Mobiilse androloogia diagnoosikabineti vastuvõtule on võimalik registreerida: