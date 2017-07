“Hinge purjed” ootavad saarlasi merereisile

Pühapäeva õhtul saabub Roomassaare sadamasse rahvusvahelise projekti “Hinge purjed” raames Läänemerel seilav katamaraan, millel reisijad ootavad huvilisi tasuta meresõidule.



Projekti Parusa Duha (Hinge purjed”) raames reisib katamaraanil seltskond puudega inimesi – vaegnägijad ja pimedaid mitmest riigist.

“Esmaspäeva hommikul kell 10 ootavad nad kõiki huvilisi oma laeva vaatama ja väikesele merereisile,” ütles Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe.

Pärast merereisi, alates kella 12-st tutvustavad Saaremaa puuetega inimeste koja esindajad meritsi saabunud külalistele Saaremaad. Külalised soovivad kohtuda ka ratastooli abiga liikuva ettevõtja Jüri Heinlaiuga, kes veab kadakatoodete firmat OÜ Sakadak.

Katamaraanpurjekas alustas oma teekonda 16. juunil Stockholmist. Missioonireis kulgeb Rootsi, Soome, Eesti ja Läti vetes kuni Kaliningradini.

Projekti “Hinge purjed” algatas kuritegeliku grupeeringu korraldatud lõhkekeha plahvatuses Jekaterinburgis 20-aastaselt pimedaks jäänud mees Oleg Kolpaštšikov koos sõjaväes autoõnnetuses külmumise tõttu käed ja jalad kaotanud Sergei Burlakoviga.

Projekt on kasvanud rahvusvaheliseks, “Hinge purjedel” on selja taga juba kümme reisi. Saare- ja Muhumaad on “Hinge purjed” oma reisil külastanud kahel korral ka varem, seekord jõuab purjekas Soomest Kuressaarde plaani kohaselt 2. juulil, tehes siin ainsa peatuse Eesti vetes.