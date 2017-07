JUHTKIRI: Sunniga või sunnita?

Kas laps peaks vabal ajal saama niisama olla ja endale ise tegevust otsima või peaks ta tegelema mõne huvialaga? Siinkohal lähevad täiskasvanute arvamused lahku. Tore ju, kui omapäi jäetud poisid-tüdrukud millegi mõistlikuga tegeleks, kõik aga ei pruugi seda ju teha. On ju küllalt näiteid, kus igavust peletatakse tänavail ja kaubanduskeskustes hängides või koguni juues-suitsetades-vandaalitsedes.

Nende aja surnuks löömise viisidega võrreldes tundub tahvelarvutis või telefonis “elav” võsuke lausa musterlapsena. Kas ekraanisõltuvus on aga tõesti see, mida isad-emad oma järeltulijale sooviksid? Suur osa vanematest leiab, et kindel huviala või hobi on lapsele lausa hädavajalik – hoiab lollustest eemal ja arendab. Mine tea, ehk kasvab just minu pojast või tütrest tulevane muusik, laulja või sportlane?

Kui laps aga ise asjast ei huvitu või tahab alustatut pooleli jätta, kas peaks teda siiski veenma jätkama, koguni sundima? Ka selles osas pole kõik meist sugugi üksmeelel.