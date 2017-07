Piimaühistud jätkavad läbirääkimisi uue keskühistu rajamiseks

Piimaühistute juhid jätkavad arutelusid, et leida kokkulepe uue Eesti piimatootjate kesk­ühistu rajamiseks.



Teisipäeval toimus Pihtla vallas Aadu turismitalus Eesti piimandusühistute juhtide koostöö ümarlaud, arutati Eesti piimanduse keskühistu loomise võimalusi. Nõupidamisel osalesid piimandusühistu E-Piim nõukogu esimees Sulev Mölder ja nõukogu aseesimees Toivo Kens, Milkest AS-i nõukogu esimees Märt Riisenberg ja nõukogu liige Tõnu Post, teatas Eesti põllumajandus-kaubanduskoda.

Põllumeeste ühine huvi on rajada ühistuline piimatööstus, mis loob kindlustunde ning aitab tulevasi kriise ületada ja riske maandada. Osapooled leidsid, et koostöö aitab kiiresti muutuval piimaturul tuua rohkem raha koju ka halbadel aegadel. E-Piima ja Milkesti liikmed toodavad päevas kokku 1070 tonni piima. See piimakogus on piisav piimanduse kesk­ühistu loomiseks ja tulevase uue ühistulise piimatööstuse efektiivseks majandamiseks.

Piimanduse keskühistu loomine eeldab osapoolte hinnangul kõigile arusaadava visiooni olemasolu ja liikmete poolt aktsepteeritud äriplaani. Keskühistu põhikirjas peavad olema sätestatud liikmete kõik õigused ja kohustused. Koostööreeglid tuleb kohe alguses liikmetega kokku leppida. Ühistu põhikiri peab olema dokument, mille üldkoosoleku liikmed kinnitavad konsensuslikult.

Nõupidamisel osalenud piimaühistute juhid otsustasid, et edaspidises tegevuses keskendutakse sellele, mis erinevate ühistute liikmeid ühendab. Piimaühistute nõukogude liikmetest moodustatakse töörühmad, kes esitavad ettepanekud, millistel tingimustel piimatootjad soovivad keskühistusse piima müüa. Järgmine nõupidamine toimub 25. juulil.