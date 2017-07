Legendaarne Kapteni kõrts, mis veebruari lõpus oma senises asukohas Kuressaare vanalinnas uksed sulges, teeb need täna õhtul taas lahti linna peatänava ääres endise Perepoe majas ehk Tallinna tn 21.

Et kõrtsi uuenenud nimi on Kapteni kõrts & resto, siis on toidu- ja meelelahutuskoha uksed avatud edaspidi iga päev. Plaanis on pakkuda nii uusi maitseelamusi kui ka kosutavat kõhutäit.

Ehkki eile päeval käisid Kaptenis veel viimased ettevalmistused avamispeoks, on tänaseks kõik ettevõtte juhatuse liikme Johan Lõugu kinnitusel kindlasti valmis. Tänaõhtusel avapeol saab esmalt kuulata lembelaulik Uku Suvistet, õhtu edenedes astub üles ka TV5.