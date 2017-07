Runöt tabanud rike segas reisiplaane

Ruhnu laeva rikke tõttu jäi eile mandrile minemata ligi 60 inimesel.

Delfi vahendas, et AS-i Kihnu Veeteed juhataja Andres Laasma selgitusel ilmnes Ruhnust Munalaidu sõitnud hommikusel laeval ühe peamasina tehniline rike, mistõttu tuli masin seisata. Probleemi olemust ei olnud tema sõnul kohe võimalik tuvastada, samuti ei olnud ühe peamasinaga sildumine Munalaiu sadamas täiesti ohutu. Seetõttu otsustas kapten suunduda Pärnu sadamasse. “Kohe informeeriti peamasinate hooldusettevõtet Volvo Penta, mille esindaja asus Tallinnast Pärnu poole teele,” ütles Laasma.

Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul ei ole paanikaks põhjust ja ilmselt on laupäeva hommikuks laevaliiklus taastunud. “Inimesed peavad küll veidi ootama ja kannatama, aga kõik on kontrolli all. Saarel süüa jätkub ja inimesed jänni ei jää,” sõnas vallavanem optimistlikult.