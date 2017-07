Saaremaa neiu võitis Sky Plusi autoloosis KIA Rio

“Siiamaani ei suuda uskuda, et selle auto võitsin,” lausus sel aastal Kuressaare gümnaasiumi lõpetanud Sandra Väli.

Nimelt osales ta Sky Plusi ja Viking Motorsi korraldatud autoloosis, kus peaauhinnaks oli punane KIA Rio. Mängus osalemiseks oli abiturientidel vaja teha eesti keele riigieksam üle Eesti keskmise küündiva tulemusega.

Sellega hakkama saanud Sandra sõnul nägi ta automängu reklaami netis ja otsustas sellest osa võtta. “Ega ma eriti midagi lootnud, osalejaid oli ju nii palju,” nentis Sandra, kelle arvates tundus juba finalistide hulka jõudmine täiesti uskumatu. Lisaks edukalt tehtud eksamile tuli ennast ka internetis eelnevalt registreerida, mis Sandra sõnul käis kiiresti ja lihtsalt.

“See oli suur üllatus, kui mulle Sky Plusi otse-eetrist helistati ja öeldi, et olen pääsenud 20 finalisti hulka,” märkis ta.

Siiski kukkus viis finalisti enne loosimist konkurentsist välja, sest nende eesti keele riigieksami tulemused olid alla Eesti keskmise, mis seekord oli Sandra sõnul 62,9 punkti. “Minu eksamitulemus oli 65 punkti, mis oli õnneks veidi üle keskmise,” naeris Sandra.

Peaauhind loositi välja Tallinnas ja selleks tuli finalistidel pealinna kohale sõita. “Saime valida endale loosi teel autovõtme ja hakkasime ükshaaval auto juures käima, et näha, kelle võti sõiduki käima paneb,” kirjeldas Sandra võitja väljaselgitamist.

Kuuendana autot käima panna üritanud Sandral see ka õnnestus ja KIA Rio oli sellest hetkest tema oma. “Ei oskagi kuidagi neid emotsioone kirjeldada, olin täiesti sõnatu,” märkis neiu hetke kohta, mil auto tema võtmest käivitus.

Praegu on Sandral juhiluba veel tegemisel ja ise kohe rooli kahjuks istuda ei saa. “ARK-i eksamid on vaid teha,” ütles Sandra, kelle sõnul motiveerib saadud auto teda nüüd veel rohkem pingutama, et eksamid edukalt ära teha.

Autoga saab esimese sõidu teha hoopis Sandra sõbranna, kellega koos peagi Saaremaale jõutakse.

Teele Tilts